Alghero e Bacau passano dalle firme ai fatti e stringono un asse europeo per i giovani e le famiglie

La delegazione sarda in Romania definisce i progetti operativi dell'accordo dell'autunno 2025. Scambi sportivi per gli adolescenti e nuove politiche turistiche al centro del vertice istituzionale.

Il documento di cooperazione formale siglato il 24 ottobre 2025 tra la città sarda di Alghero e il municipio romeno di Bacau entra nella sua fase operativa. Nei giorni scorsi, una delegazione algherese guidata da Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale e quindi garante dell'assemblea cittadina, accompagnato dal funzionario tecnico di settore Alessandro Alciator, si è recata in Romania per incontrare il sindaco ospitante Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. L'obiettivo del vertice è stato quello di tradurre le dichiarazioni d'intenti in iniziative concrete e applicabili.

Il piano di lavoro congiunto ruota attorno a tre direttrici, la prima delle quali prevede un progetto di mobilità e scambio rivolto agli adolescenti delle due città. L'iniziativa sfrutterà la pratica sportiva per favorire la conoscenza reciproca tra coetanei e promuovere i valori di pace e solidarietà su scala europea. Parallelamente, le due amministrazioni avvieranno un tavolo tecnico per costruire un modello di accoglienza e sviluppo di politiche turistiche strutturate appositamente per le famiglie. Infine, è previsto un confronto aperto sulle misure di sostegno economico e sociale ai nuclei familiari, un'azione che si inserisce direttamente nel quadro della rete europea dei "Comuni Family", il circuito continentale che unisce i municipi impegnati a migliorare le condizioni di vita delle famiglie.

Durante la missione, la rappresentanza sarda ha ispezionato diverse strutture di punta della città di Bacau, inclusa la grande cittadella dello sport locale, osservando da vicino i progetti di modernizzazione urbana in corso. Questo asse istituzionale poggia anche su una base demografica ben definita: ad Alghero risiedono infatti stabilmente cinquecento persone di origine romena. Questa fetta di popolazione è considerata un gruppo pienamente integrato nel tessuto sociale e rappresenta una risorsa pratica per mantenere saldi i rapporti tra i due territori.

"La visita a Bacau ha confermato la solidità del percorso avviato con la firma del protocollo d'intesa", ha spiegato Mimmo Pirisi. Il rappresentante del Comune di Alghero ha poi specificato la natura degli accordi presi: "Abbiamo riscontrato una piena convergenza di intenti su temi centrali come le politiche familiari, la valorizzazione culturale e la mobilità giovanile. Nei prossimi mesi lavoreremo per tradurre questi obiettivi in progetti condivisi".

Il vertice si è chiuso con la valutazione del primo cittadino di Bacau, che ha ribadito la concretezza del percorso avviato. Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ha infatti definito l'incontro "un momento significativo nel percorso di cooperazione istituzionale tra le nostre due città. Il protocollo d'intesa firmato nell'ottobre 2025 trova oggi una concreta prospettiva di attuazione, nell'interesse delle comunità che rappresentiamo".