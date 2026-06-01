Fratelli d'Italia fa base nel nord Sardegna: i parlamentari chiudono il tour e Gaia Brau prende la guida dell'ala giovanile

Terminata la due giorni di incontri tra Sassari, Fertilia e Alghero alla presenza della vicepresidente dell'Eurocamera e dei deputati. Il congresso provinciale incorona la nuova referente del movimento politico degli under trenta.

Il tour politico di Fratelli d'Italia nel nord dell'isola va in archivio con il rinnovo dei quadri giovanili. Al termine di una due giorni di incontri istituzionali e sopralluoghi sul territorio, il partito ha chiuso i lavori a Sassari celebrando il congresso provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento che raccoglie i militanti di fascia giovane che si riconoscono nel progetto politico dell'attuale esecutivo. L'assemblea dei delegati, presieduta per l'occasione da Riccardo Ponzio nella sua veste di massimo vertice di Azione Studentesca, l'organizzazione di riferimento per gli iscritti delle scuole superiori, ha sancito l'elezione di Gaia Brau al ruolo di nuova presidente provinciale.

La nomina ha rappresentato il traguardo finale di un fitto calendario di appuntamenti che ha visto i vertici nazionali ed europei del partito fare base nel Sassarese. La delegazione, guidata dalla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, ha condotto una prima serie di tavoli di confronto aperti venerdì per sondare le necessità delle istituzioni locali, degli imprenditori e dei rappresentanti economici. La missione sul campo è stata supportata dai deputati eletti alla Camera Mauro Rotelli, Salvatore Deidda e Barbara Polo, affiancati dal senatore Giovanni Satta e dalla consigliera regionale Francesca Masala.

Il programma della seconda giornata ha spostato l'asse degli incontri sul litorale della Nurra. I parlamentari hanno fatto tappa all'Ecomuseo Egea di Fertilia, la struttura espositiva che custodisce i ricordi e le testimonianze dell'esodo giuliano-dalmata nel dopoguerra, per poi trasferirsi per una visita agli spazi del Podere Guardia Grande, nelle campagne di Alghero. A ricompattare le fila nel capoluogo sassarese è arrivato in un secondo momento anche Fabio Roscani, deputato e presidente nazionale dell'ala giovanile, il quale ha preso la parola in un convegno pubblico prima di lasciare il tavolo della presidenza alle operazioni di voto. L'ufficializzazione della nomina di Gaia Brau ha chiuso definitivamente la trasferta sarda, sigillata dalla nota con cui il partito le ha formalmente indirizzato gli auguri per il nuovo incarico.