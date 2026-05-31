Tour istituzionale nel Sassarese per la vicepresidente del Parlamento europeo: dai pescatori di Porto Torres ai tavoli di Confindustria

Antonella Sberna ha incontrato amministratori, imprese e candidati locali in una fitta giornata di appuntamenti. Al centro della visita l'ambiente, la crisi del comparto ittico e il sostegno ai piccoli Comuni.

La vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, ha concluso una fitta giornata di incontri istituzionali e politici nella provincia di Sassari. La rappresentante dell'assemblea di Strasburgo ha attraversato i territori di Porto Torres, Stintino, Sassari e Padria, accompagnata da una delegazione di Fratelli d'Italia composta dai deputati Mauro Rotelli, Salvatore Deidda e Barbara Polo, dal senatore Giovanni Satta e dalla consigliera regionale Francesca Masala.

Il percorso è iniziato con un sopralluogo al Parco nazionale dell'Asinara, area di riferimento per la tutela ambientale nel nord della Sardegna, per poi proseguire a Stintino tra i padiglioni del Festival delle biodiversità. L'attenzione si è successivamente concentrata su Porto Torres, dove la delegazione ha raccolto le istanze di una rappresentanza di pescatori locali per esaminare da vicino le criticità attuali e le prospettive future del comparto ittico. Sempre nel perimetro di Porto Torres, la visita ha assunto una veste prettamente politica in vista delle imminenti elezioni amministrative: Sberna e i parlamentari hanno tenuto un incontro con i candidati al Consiglio comunale, a sostegno della corsa a sindaco di Ivan Cermelli.

Nel pomeriggio l'agenda si è spostata nel capoluogo per un doppio vertice. Il primo, di natura istituzionale, si è tenuto al Palazzo del Governo per un confronto con il prefetto di Sassari, Grazia La Fauci. Il secondo si è svolto nella sede di Confindustria Centro Nord Sardegna, dove la delegazione ha discusso con l'associazione di categoria le strategie per lo sviluppo industriale, il nodo delle infrastrutture e le nuove opportunità economiche destinate al tessuto produttivo locale. La giornata si è chiusa a Padria: la vicepresidente ha preso parte a un convegno, organizzato dal primo cittadino Alessandro Mura, incentrato sul ruolo dell'istituzione europea come strumento di supporto e garanzia per le amministrazioni dei piccoli Comuni.