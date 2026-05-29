La Regione richiama all'ordine Aeroitalia sui voli fantasma e minaccia penali per i tagli senza permesso

L'assessora ai Trasporti Barbara Manca convoca la compagnia e l'Enac dopo le recenti cancellazioni. Sul tavolo il rispetto rigoroso dei voli agevolati e la richiesta di ripristinare la capienza degli aerei a garanzia dei residenti sardi.

Il governo regionale mette sotto accusa i tagli improvvisi ai voli agevolati e convoca i vertici di Aeroitalia. Ieri pomeriggio, negli uffici dell'Assessorato dei Trasporti a Cagliari, l'assessora Barbara Manca ha presieduto il Comitato di monitoraggio sulla continuità territoriale, il tavolo tecnico chiamato a vigilare sul sistema che impone tariffe calmierate e rotte fisse a favore dei residenti sardi attraverso il meccanismo degli oneri di servizio pubblico. Di fronte ai rappresentanti del vettore aereo e dell'Enac, l'ente nazionale che supervisiona l'aviazione civile italiana, la Regione ha contestato apertamente le cancellazioni dei collegamenti e la drastica riduzione dei posti a bordo operate nelle ultime settimane senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione.

L'incontro si è tradotto in un richiamo formale al rispetto delle direttive. Il palazzo di viale Trento ha ricordato alla compagnia che il mancato adempimento degli obblighi di volo farà scattare l'applicazione delle penali finanziarie dettate dal decreto ministeriale. La posizione dell'esecutivo è stata cristallizzata dalle parole dell'assessora Manca, messe a verbale durante il vertice: “La Regione sta monitorando con estrema attenzione l’andamento del servizio e le eventuali criticità operative”. La titolare dei Trasporti ha quindi dettato la linea dell'intervento istituzionale, senza ammettere deroghe: “Abbiamo evidenziato alla compagnia le problematiche emerse e chiesto un pieno allineamento rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un servizio efficiente, stabile e coerente con la funzione pubblica della continuità territoriale”.

Sul fronte operativo, i delegati di Aeroitalia hanno confermato di essere al lavoro per riallinearsi alle prescrizioni avanzate dalla Regione. L'agenda dei lavori ha toccato inoltre la necessità di potenziare l'offerta in vista dei periodi di maggiore traffico passeggeri, pianificando l'attivazione dei voli aggiuntivi stabiliti dal nuovo bando e affinando le procedure tecniche di controllo sul servizio. L'esponente della giunta chiude la vertenza ribadendo la natura inalienabile dei collegamenti sovvenzionati dallo Stato. “La continuità territoriale non è un semplice collegamento aereo”, dichiara l'assessora al termine dei lavori. “È uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei sardi e proprio per questo continueremo a svolgere un monitoraggio costante, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della qualità del servizio”.