Alghero: Il fronte politico si allarga dopo il rogo in via De Curtis - il Partito Democratico blinda tutti i danneggiati e invoca il presidio del territorio

I democratici condannano l'episodio criminale della notte. A differenza di altre forze politiche, la segreteria e il consigliere Alberto Bamonti estendono la solidarietà anche a Riccardo Manca e agli altri coinvolti, spingendo per misure concrete di prevenzione.

Il rogo notturno divampato in via De Curtis innesca le reazioni della politica cittadina, segnando un netto distinguo sul perimetro della solidarietà istituzionale. Mentre alcune forze politiche hanno circoscritto il proprio sostegno a una sola parte dei soggetti colpiti dall'incendio, il Partito Democratico di Alghero ha scelto di estendere pubblicamente la propria vicinanza a tutti coloro che hanno subito danni materiali. Una linea condivisa e anticipata anche dal consigliere di maggioranza Alberto Bamonti, che ha affiancato la presa di posizione dei democratici nell'abbracciare sia i fratelli Marco e Claudio Cassitta, sia Riccardo Manca, includendo nell'appello i proprietari di tutte le autovetture e delle attività lambite dall'evento criminoso.

La nota ufficiale diramata dalla comunità dei democratici, dai dirigenti e dai rappresentanti istituzionali del partito bolla l'accaduto come un fatto che produce conseguenze tangibili e dirette per chi opera e vive nel tessuto economico locale. Il documento esprime "ferma condanna per il grave episodio verificatosi in via De Curtis, che ha coinvolto persone e attività della nostra città causando danni e forte preoccupazione".

Sul fronte delle indagini, il partito si rimette al lavoro delle forze dell'ordine e degli organi inquirenti, unici soggetti titolati a ricostruire la dinamica esatta dei fatti e a individuare le responsabilità materiali dell'incendio. L'attenzione politica si sposta quindi sulla gestione dell'ordine pubblico e sulla tenuta della serenità cittadina, messa a dura prova dall'escalation di episodi analoghi.

Il gruppo che siede nell'aula consiliare garantisce il proprio appoggio all'amministrazione municipale, a patto che si mettano in campo azioni strutturali per blindare le strade. L'impegno formale dei consiglieri è quello di supportare le iniziative della giunta finalizzate al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e al controllo fisico del territorio, contrastando sul nascere l'insorgere di simili fenomeni. Il perimetro d'azione delineato chiude ogni spazio a iniziative isolate: "Su fatti come questo è necessario un lavoro costante e condiviso delle istituzioni, mantenendo alta l’attenzione e accompagnando con serietà ogni azione utile a garantire sicurezza e tutela della comunità".