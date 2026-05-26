Il municipio di Monastir convoca le società in aula consiliare per celebrare i trionfi sportivi della stagione

Il sindaco Paola Ugas accoglierà martedì sera i vertici delle associazioni dilettantistiche di pallavolo e calcio per un tributo pubblico. L'invito ufficiale è stato allargato a tutte le discipline atletiche del paese.

L'amministrazione comunale di Monastir chiama a raccolta il mondo agonistico locale per un riconoscimento istituzionale. Martedì 27 maggio, alle ore 18 e 30, gli scranni dell'aula consiliare ospiteranno i dirigenti e gli atleti delle associazioni sportive dilettantistiche del paese. L'incontro, voluto dal sindaco Paola Ugas, nasce per tributare un omaggio formale alle due realtà che nel corso dell'ultima annata hanno varcato i confini del territorio a suon di risultati: la compagine della pallavolo Volley Monastir e la società calcistica Monastir 1983.

Il cerimoniale non si esaurirà tuttavia nella consegna degli onori alle due squadre di vertice. Le direttive del municipio hanno allargato la platea, estendendo la convocazione a tutte le dirigenze, ai tecnici e alle famiglie che animano il tessuto atletico cittadino. Le porte del consiglio comunale saranno aperte al pubblico e ai rappresentanti delle diverse discipline radicate nel centro campidanese, dai ciclisti ai praticanti di taekwondo, fino agli allievi delle scuole di danza. Il traguardo prefissato dall'esecutivo è la certificazione del ruolo di chi impiega il proprio tempo nel volontariato per garantire una funzione educativa, di inclusione e di aggregazione giovanile.

La linea della giunta è stata formalizzata in un documento diffuso alla vigilia dell'appuntamento, all'interno del quale si traccia il bilancio delle recenti vittorie. “Quella che Monastir sta vivendo è una stagione sportiva che merita di essere ricordata. Dietro i risultati ci sono sacrifici, passione, volontariato e un forte legame con la comunità. Celebrare lo sport significa celebrare Monastir e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono a renderla una comunità viva e unita”. L'ingresso al palazzo civico di via Progresso per assistere alla cerimonia collettiva sarà libero e consentito a tutti i residenti.