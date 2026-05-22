I Riformatori blindano la trincea di Alghero: la consigliera Caria entra nel partito e Porcu assume il comando della segreteria

Il movimento di centrodestra vara il nuovo assetto cittadino alla presenza dei vertici regionali. Doppio incarico direttivo per radicare l'attività in aula e preparare il terreno in vista delle prossime scadenze elettorali.

La geografia politica del municipio di Alghero registra un mutamento di truppe e di assetti. Questa mattina i Riformatori Sardi, forza politica organica alla coalizione di centrodestra, hanno convocato la stampa locale per ufficializzare una riorganizzazione che sposta gli equilibri sia all'interno dell'aula consiliare che nella struttura del partito. La mossa di maggiore peso istituzionale è l'ingresso formale di Giovanna Caria, consigliera comunale in carica, che andrà a costituire la nuova rappresentanza del movimento sui banchi dell'opposizione. Sul fronte prettamente organizzativo, la guida della sezione locale è stata invece affidata a Maria Vittoria Porcu, nominata nuova coordinatrice cittadina. A completare l'organigramma territoriale saranno Alessandro Balzani e Antonello Muroni, incaricati di ricoprire il ruolo di vice coordinatori.

A certificare l'operazione si sono presentati in città i vertici massimi della sigla: il coordinatore regionale Aldo Salaris, il componente della direzione sarda Michele Cossa e la responsabile per la provincia di Sassari, Angela Desole. Una discesa in campo mirata a sottolineare la volontà di ricostruire le fondamenta del partito ben oltre i confini della politica cittadina. «Ad Alghero stiamo consolidando la nostra organizzazione sul territorio – ha dichiarato Aldo Salaris – e lo stiamo facendo con entusiasmo, serietà e con la volontà di organizzare un progetto credibile e duraturo». Il segretario sardo ha poi inquadrato il peso specifico del passaggio di casacca della consigliera, ricordando come il partito sia risultato la seconda forza del centrodestra alle ultime elezioni regionali del 2024. «La sua adesione rappresenta un passaggio importante perché consente ai Riformatori Sardi di aprire una nuova stagione anche all’interno del Consiglio comunale di Alghero, contribuendo al rafforzamento dell’intera coalizione di centrodestra in vista delle prossime sfide elettorali».

Le motivazioni del trasferimento politico sono state tracciate dalla diretta interessata, che ha puntato sulla necessità di accorciare le distanze tra le istituzioni locali e quelle cagliaritane. «Ho scelto di aderire ai Riformatori Sardi perché condivido un modo di fare politica pragmatico, concreto e fortemente legato alle esigenze del territorio – ha dichiarato Giovanna Caria – Credo sia importante rafforzare una proposta politica capace di mantenere autonomia di valutazione e iniziativa, mettendo al centro gli interessi della Sardegna e della città di Alghero. Avere un collegamento diretto con il Consiglio regionale della Sardegna, inoltre, significa poter costruire un’interlocuzione continua e concreta tra il territorio e la principale sede decisionale dell’isola, trasformando le istanze della città in un lavoro politico strutturato e costante».

La gestione della macchina extra consiliare, finalizzata a reclutare nuovi iscritti e a preparare l'apparato del consenso, spetterà invece in via esclusiva a Maria Vittoria Porcu. «Il mio impegno nel sociale è sempre stato costante e continuerà ad esserlo – ha affermato Porcu – Vogliamo far crescere i Riformatori Sardi ad Alghero costruendo da subito una vera squadra in vista delle prossime elezioni amministrative. Lavoro, serietà, metodo e spirito di squadra devono coinvolgere quante più persone possibile, accomunate dalla volontà di dare un contributo concreto alla città insieme ai Riformatori».