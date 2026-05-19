Il Vaticano scende in campo ad Alghero per un'amichevole di fine estate: gli ex compagni Giorico e Mariotti siglano l'accordo in municipio

Il sindaco Cacciotto ha ricevuto le dirigenze delle due squadre a Porta Terra. La partita si giocherà nella prima settimana di settembre sul prato di un rinnovato stadio cittadino

La rappresentativa calcistica della Città del Vaticano ha varcato l'ingresso di Porta Terra per essere ricevuta dal sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. L'incontro, tenutosi nei giorni scorsi alla presenza del vicesindaco Francesco Marinaro e dell'assessore Raniero Selva, ha formalizzato l'avvio di una collaborazione sportiva tra la selezione d'Oltretevere e la società calcistica locale.

Il perno del nuovo asse tra la Sardegna e Roma è rappresentato dalle due guide tecniche: Mauro Giorico, attuale allenatore dell'Alghero Calcio, e Bruno Mariotti, selezionatore della squadra vaticana. I due sportivi sono accomunati da una parentesi agonistica condivisa nel 1982, stagione in cui difendevano i colori giallorossi sfiorando l'accesso al campionato professionistico di serie C2. Al tavolo istituzionale ha preso parte la dirigenza algherese al gran completo, capeggiata dal presidente Andrea Pinna, insieme ai membri dello staff tecnico arrivati dalla capitale.

L'intesa raggiunta negli uffici comunali troverà uno sbocco diretto sul campo di gioco. Il patto prevede infatti l'organizzazione di una partita amichevole tra le due formazioni, che si disputerà ad Alghero con ogni probabilità durante la prima settimana di settembre. Ad ospitare la gara sarà lo stadio cittadino Mariotti, un impianto sportivo che per quella data aprirà i cancelli presentandosi al pubblico con un assetto rinnovato.