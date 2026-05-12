L'assessora Manca vola in Cina: cerca l'intelligenza artificiale per salvare i pendolari sardi

L'esponente della giunta Todde atterra nel Sichuan. Incontra i maghi del traffico digitale e i padroni delle compagnie aeree asiatiche. Promette di portare le soluzioni hi-tech sull'Isola.

Barbara Manca vola in Cina. L'assessora ai Trasporti fa le valigie e atterra nel Sichuan. Lascia sull'Isola i vagoni lenti dei pendolari e va a studiare l'intelligenza artificiale in Estremo Oriente.

Il giro di consultazioni è iniziato lunedì undici maggio. La delegazione regionale ha piantato le tende a Chengdu, cuore economico della provincia asiatica. Manca ha bussato al portone della Gioneco. La società fabbrica algoritmi per governare il caos delle metropoli. L'assessora ha stretto la mano al vicepresidente Liu Jie. I due hanno parlato di semafori intelligenti, traffico del futuro e città digitali.

Finito il vertice sulla tecnologia, la squadra della giunta ha cambiato interlocutori. Si è seduta di fronte ai burocrati del dipartimento turistico locale e ai manager della Sichuan Airlines. I cinesi gestiscono flotte sterminate di aerei. I sardi, al contrario, litigano da decenni con le compagnie per garantirsi un volo a prezzo fisso verso il continente.

La nota ufficiale del palazzo trasuda il solito ottimismo istituzionale. Manca usa la parola magica dell'innovazione. Spiega che la Sardegna ha bisogno di guardare i primi della classe per imparare la lezione. Promette di trasformare gli appunti di viaggio in servizi concreti per i cittadini. Vuole copiare il modello orientale per sistemare la mobilità isolana. L'assessora cerca il futuro a diecimila chilometri di distanza. A casa sua, intanto, le littorine a gasolio continuano a fischiare ai passaggi a livello.