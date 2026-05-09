Centoventicinquemila euro per i parchi gioco delle borgate algheresi: a Sa Segada il primo taglio del nastro

La Regione finanzia la costruzione di nuove aree ricreative nel territorio della Nurra. Il consigliere Valdo Di Nolfo annuncia l'inaugurazione pomeridiana in concomitanza con la Sagra della fragola. I cantieri si sposteranno poi a Guardia Grande, Santa Maria la Palma, Maristella e Fertilia.

Centoventicinquemila euro prelevati dalle casse della Regione Sardegna per finanziare la costruzione di nuovi spazi ricreativi nelle borgate di Alghero. Il piano di investimenti, affidato all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, si traduce oggi nell'apertura del primo parco giochi completato nella frazione di Sa Segada. La consegna dell'area attrezzata per i bambini avviene nel pomeriggio di sabato nove maggio, incrociandosi con l'apertura degli stand della decima edizione della Sagra delle fragole, l'appuntamento fieristico tradizionale che anima l'insediamento agricolo.

L'operazione finanziaria è stata spinta da Valdo Di Nolfo, parlamentare sardo sedente sui banchi del Consiglio regionale. L'esponente politico fissa gli obiettivi dello stanziamento pubblico incassato dal municipio cittadino. «Investire in spazi pubblici dedicati a bambini, bambine e alle famiglie significa investire nella qualità della vita delle comunità. Per questo ho fortemente voluto e ottenuto il finanziamento della Regione Sardegna per dare vita a nuovi punti giochi nelle borgate della bonifica storica della Nurra: luoghi di socialità e aggregazione pensati per essere vissuti ogni giorno da famiglie e più piccoli».

La mappa dei lavori prevede l'apertura progressiva dei cantieri per installare le strutture ludiche anche nelle frazioni di Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Maristella e Fertilia. L'intento della politica regionale è quello di contrastare l'isolamento dei centri periferici, dotandoli di infrastrutture di base per le nuove generazioni. «Parliamo di interventi dal grande valore sociale – sottolinea Di Nolfo, unico rappresentante della Riviera del Corallo in Consiglio regionale – perché contribuiscono a rendere le borgate sempre più vivibili, inclusive e a misura delle famiglie. Avere spazi sicuri, curati e dedicati ai più piccoli significa anche creare occasioni di incontro, comunità e condivisione».

L'inaugurazione del sito di Sa Segada sfrutta la cornice della festa locale per massimizzare la partecipazione dei residenti, sigillando la fine dei lavori con una cerimonia pubblica che chiude la comunicazione del consigliere regionale. «Abbiamo scelto simbolicamente di inaugurare questo spazio durante la Sagra delle Fragole perché rappresenta perfettamente il senso di questo investimento: vivere i territori, rafforzare le comunità e creare luoghi che possano essere realmente condivisi da cittadini, famiglie e nuove generazioni».