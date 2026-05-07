Politica Patto per la Riviera del Corallo: Alghero lancia la sfida al turismo tutto l’anno.

Alghero compie un passo decisivo verso un nuovo modello di sviluppo turistico con la firma del protocollo “Il Patto – Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons”. L’obiettivo è chiaro: trasformare il Nord-Ovest della Sardegna in una destinazione attrattiva dodici mesi l’anno, superando il tradizionale binomio “sole e mare” e costruendo un ecosistema produttivo stabile. La firma arriva a pochi giorni da un accordo analogo siglato a Olbia, segnale di una visione strategica unitaria che coinvolge le due principali porte d’accesso dell’isola. Il documento è stato sottoscritto da Comune di Alghero, Camera di Commercio di Sassari, SOGEAAL S.p.A. e Confcommercio Nord Sardegna, in un’alleanza pubblico-privata che punta a mettere a sistema risorse e competenze. Il cuore del Patto è il Fondo per la destagionalizzazione turistica, operativo dal 2027 e già avviato nell’autunno di quest’anno. Il fondo sosterrà tre linee d’azione:



Promozione internazionale in collaborazione con i vettori aerei.

Eventi culturali ed enogastronomici nei mesi autunnali e invernali.

Mobilità integrata tra costa ed entroterra.



Il finanziamento arriva da tutti i partner: una quota dell’imposta di soggiorno del Comune, risorse dedicate della Camera di Commercio e un contributo equivalente da SOGEAAL. Il sindaco Raimondo Cacciotto, con l’assessora Ornella Piras, sottolinea: “La destagionalizzazione dei flussi turistici rappresenta una priorità strategica per garantire continuità economica alle imprese, maggiore stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l’anno. […] Oggi variamo una sinergia importante, un nuovo impulso, un accordo aperto ad altri enti e istituzioni dell’area vasta”.



Per Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari: “Il Fondo non è una spesa, ma l’investimento necessario per trasformare la stagionalità da limite strutturale a leva di competitività internazionale. […] Replicare questo modello su entrambi i versanti dell’isola è il segno che il sistema Sardegna è pronto al salto di qualità”. Il vicepresidente vicario di Confcommercio Nord Sardegna, Edoardo Oggianu, evidenzia: “Questa è la risposta che le imprese attendevano: un modello di collaborazione tra pubblico e privato che tutela chi sceglie di restare aperto tutto l’anno. […] L’idea di considerare gli scali di Olbia e Alghero come un unico sistema a due piste è la direzione corretta”. Il vicepresidente Salvatore Brichetto aggiunge: “Servono strumenti che incentivino le attività del terziario a mantenere l’apertura nei mesi di ottobre, novembre, febbraio e marzo. […] Il progetto coinvolge non solo l’area ovest, ma l’intera Sardegna”. L’amministratore delegato di SOGEAAL, Silvio Pippobello, richiama l’importanza dei collegamenti: “La connettività aerea segue la domanda: le compagnie investono dove trovano viaggiatori, e questi scelgono destinazioni attrattive tutto l’anno. Il Patto è lo strumento essenziale per intraprendere insieme un percorso di graduale destagionalizzazione”. Il Patto per la Riviera del Corallo segna l’avvio di una programmazione condivisa che punta a:

unire i due scali aeroportuali in un unico sistema a due piste, rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese, creare un’offerta culturale e turistica annuale, rendere il Nord Sardegna competitivo in ogni stagione. Una rotta nuova, che mira a trasformare il territorio in una destinazione viva, accogliente e sostenibile tutto l’anno.