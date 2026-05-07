Arrivano da Roma i fondi per blindare il territorio: mezzo milione di euro per salvare Ploaghe dalle frane

I deputati Rotelli e Polo annunciano lo stanziamento statale a favore del centro sassarese. Il denaro servirà per mettere in sicurezza gli edifici pubblici e arginare il dissesto idrogeologico.

Le casse del Comune di Ploaghe si preparano ad accogliere un'iniezione di liquidità pari a cinquecentomila euro. I fondi, stanziati dal governo centrale, sono destinati a difendere il perimetro del centro sassarese contro i danni causati dal maltempo e dallo scivolamento dei terreni, oltre a consolidare le fondamenta e le strutture degli edifici di proprietà pubblica per renderli più resistenti in caso di terremoto. L'arrivo del denaro si inquadra all'interno di un piano straordinario varato dal Ministero dell'Interno, nello specifico dal dipartimento per gli affari interni e territoriali, l'ufficio governativo che gestisce il trasferimento delle risorse dallo Stato agli enti locali. La rotta burocratica per sbloccare i bonifici era stata tracciata la scorsa estate attraverso un decreto ministeriale firmato il 14 luglio 2025, un atto che ha dettato ai sindaci le procedure esatte per mettere le mani sui contributi destinati alla difesa del suolo.

A rivendicare l'assegnazione delle risorse alla cittadina è la delegazione politica di Fratelli d'Italia, composta dai deputati eletti in Parlamento Mauro Rotelli e Barbara Polo, affiancati dalla consigliera regionale sarda Francesca Masala. La comunicazione ufficiale affida il resoconto dell'operazione a una dichiarazione congiunta: «Esprimiamo grande soddisfazione per l’arrivo di mezzo milione di euro destinato al Comune di Ploaghe, in provincia di Sassari, nell’ambito del piano straordinario del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che con il decreto del 14 luglio 2025 ha definito le modalità operative per l’accesso ai contributi statali destinati alla messa in sicurezza del territorio, alla mitigazione del rischio idrogeologico e al miglioramento sismico degli edifici pubblici. Si tratta di risorse importanti che consentiranno interventi concreti e attesi da tempo». Il comunicato diramato dai tre esponenti del partito fissa l'obiettivo dei futuri cantieri: «Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la riqualificazione del patrimonio pubblico. Un risultato significativo che dimostra la grande attenzione del Governo Meloni verso i territori», concludono Rotelli, Polo e Masala.