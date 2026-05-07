L'assessore Selva svela il nuovo appalto sui rifiuti e l'impianto per la posidonia davanti all'assemblea cittadina

Il titolare dell'Ambiente ha rendicontato i primi mesi di mandato nel terzo incontro promosso da Europa Verde. Sul tavolo la pulizia degli arenili e il macchinario appena inaugurato a San Marco.

La gestione della nettezza urbana e la pulizia della costa algherese sono state al centro del terzo incontro della rassegna "Dibattito Civico", il ciclo di assemblee pubbliche organizzato dalla sezione locale della formazione politica Europa Verde. Il protagonista della serata è stato Raniero Selva, l'assessore comunale con delega all'Ambiente. I lavori sono stati moderati dal consigliere comunale Giampietro Moro davanti a una numerosa platea cittadina, registrando in sala anche la presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, dell'assessora Ornella Piras e della consigliera comunale Beatrice Podda.

La prima parte dell'assemblea è stata interamente dedicata alla relazione dell'assessore Selva, il quale ha tracciato un bilancio dei suoi primi mesi di attività amministrativa. L'esponente della giunta ha descritto lo stato in cui versava il settore al momento del suo insediamento e ha illustrato gli interventi concordati con gli uffici municipali per portare a termine l'aggiudicazione del nuovo appalto della nettezza urbana, il contratto pubblico pluriennale che regola la raccolta e lo smaltimento dell'immondizia in città. Il resoconto tecnico si è concentrato sulle novità introdotte dalle nuove direttive, ponendo l'accento sulle future operazioni di pulizia delle spiagge e degli arenili. Ampio spazio è stato dedicato all'impianto per il trattamento della posidonia, la pianta acquatica che si accumula sui litorali, una nuova struttura inaugurata proprio nella giornata di ieri in località San Marco.

La seconda metà dell'incontro ha visto l'apertura del dibattito, trasformando la seduta in un confronto diretto con i residenti. Il pubblico presente ha animato la serata con una serie di interventi, ponendo domande all'assessore per ottenere informazioni di dettaglio sulle nuove procedure di igiene urbana. L'incontro è stato formalmente chiuso dal consigliere Giampietro Moro, che ha congedato i presenti aggiornando il calendario politico cittadino: il prossimo appuntamento con il "Dibattito Civico" è fissato per il mese di giugno e vedrà come protagonista Raffaella Sanna, l'assessora incaricata di gestire le politiche culturali del Comune.