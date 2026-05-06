Istituzioni e imprese firmano il patto per i voli tutto l'anno: Alghero finanzia la sfida al turismo stagionale

Comune, aeroporto e commercianti lanciano un fondo unico per garantire i collegamenti aerei nei mesi freddi. La Camera di Commercio mette sul piatto novecentomila euro per allungare la stagione fino a novembre.

I palazzi della politica e le sedi delle associazioni di categoria si sono ritrovati questo pomeriggio a Porta Terra per sancire un'alleanza destinata a cambiare il calendario delle vacanze nel Nord Ovest della Sardegna. Il protocollo d'intesa, battezzato "Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons", mette fine alla frammentazione degli interventi per dare vita a una cabina di regia unica tra il Comune di Alghero, la Sogeaal — la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Fertilia —, la Camera di Commercio di Sassari e la Confcommercio Nord Sardegna. Il cuore dell'operazione è l'istituzione di un fondo finanziario dedicato esclusivamente alla destagionalizzazione, ovvero a quell'insieme di strategie necessarie per attirare visitatori quando le spiagge si svuotano e le serrande degli alberghi tendono ad abbassarsi.

La dote finanziaria del patto sarà alimentata direttamente dai firmatari e resterà aperta all'ingresso di nuovi enti e operatori privati. Il Comune di Alghero ha garantito il proprio apporto versando nel paniere comune una quota dell'imposta di soggiorno, il tributo pagato dai turisti per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive, che verrà così reinvestito per potenziare i collegamenti aerei e finanziare campagne di marketing con le compagnie di volo. La Camera di Commercio di Sassari ha già stanziato novecentomila euro all'interno di un piano triennale con un obiettivo cronologico preciso: espandere l'operatività dell'aeroporto anticipando le tratte al primo marzo e prolungandole fino al 30 novembre.

"La destagionalizzazione dei flussi turistici rappresenta una priorità strategica per garantire continuità economica alle imprese, maggiore stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno", ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto, sottolineando come l'accordo punti alla stabilità dei voli per lo sviluppo dell'intera area vasta. Sulla stessa linea il presidente camerale Stefano Visconti, il quale ha rimarcato come trasformare l'autunno in stagione turistica significhi "garantire più giorni di occupazione alla forza lavoro". Il progetto, nato su impulso del sistema delle imprese, mira a presentare il Nord Sardegna come un'unica destinazione integrata, capace di offrire pacchetti che uniscano commercio, servizi e ricettività.

Per i vertici della Sogeaal, l'intesa colma finalmente la distanza storica tra le istituzioni e l'infrastruttura aeroportuale. L'Amministratore delegato Silvio Pippobello ha evidenziato che "Alghero ha una grandissima potenzialità, con risorse immense dal punto di vista turistico e attrattivo. E noi insieme possiamo trovare la via per mettere a sistema questi presupposti". La strategia prevede lo sviluppo di segmenti alternativi al balneare, come il turismo congressuale, l'enogastronomia e i percorsi culturali. Secondo l'assessora al Turismo Ornella Piras, l'impiego degli introiti della tassa di soggiorno per creare prodotti turistici diversificati è la via corretta per affermare Alghero come una località capace di accogliere visitatori per dodici mesi l'anno.