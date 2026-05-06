La senatrice Licheri frena la fuga della Bekaert: gli impianti di Macchiareddu non si spengono senza un nuovo padrone

L'esponente del Movimento 5 Stelle incontra gli operai dello stabilimento sardo e detta le condizioni in vista del vertice al Ministero delle Imprese.

La volontà della multinazionale di abbandonare le linee produttive ha portato la politica a varcare i cancelli della fabbrica. La senatrice sarda del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri, si è presentata all'assemblea dei lavoratori della Bekaert di Macchiareddu, accompagnata dal consigliere regionale del suo stesso partito, Gianluca Mandas. L'obiettivo della visita al polo industriale è fare argine contro la chiusura di un sito considerato da decenni un presidio fondamentale per il tessuto produttivo della Sardegna.

Le intenzioni della proprietà sono state respinte attraverso una nota ufficiale diffusa dalla parlamentare. "La volontà della multinazionale di abbandonare lo stabilimento è una scelta grave, che non possiamo accettare, perché mette a rischio centinaia di posti di lavoro e un patrimonio di competenze costruito nel tempo", ha dichiarato Licheri. La linea imposta dall'esponente politica subordina l'uscita di scena dell'azienda all'ingresso di un acquirente, per scongiurare il blocco delle macchine. "È indispensabile - prosegue la senatrice - garantire almeno la continuità produttiva fino al subentro di un nuovo investitore. Non possiamo permettere lo spegnimento degli impianti né la dispersione delle professionalità".

La vertenza si sposta ora nei palazzi romani. La parlamentare guarda al vertice già fissato al MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il dicastero governativo incaricato di gestire e risolvere le crisi industriali su scala nazionale. "Il tavolo convocato al MIMIT deve rappresentare un momento decisivo: servono certezze su tempi, occupazione e futuro industriale del sito. Lo dobbiamo alla nostra Regione e a tutte quelle famiglie che vivono grazie allo stabilimento di Macchiareddu", ha incalzato la rappresentante pentastellata. L'intervento si chiude ribadendo il controllo politico sulla trattativa e fissando la posizione formale in vista dei negoziati romani: "Personalmente continuerò a seguire la vertenza con la massima attenzione, affinché siano tutelati lavoro, dignità e prospettive del territorio".