La Regione stringe i tempi sui cantieri stradali: accordo con Anas per fermare le ruspe in estate e salvare il traffico

L'assessore ai Lavori pubblici incontra l'amministratore delegato Gemme. Fissati i calendari per sbloccare le opere commissariate, dalla nuova Orientale Sarda al completamento della Sassari-Alghero.

I vertici della Regione Sardegna e della società stradale di Stato si sono seduti attorno a un tavolo per fare la conta dei cantieri aperti sull'Isola. L'assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ha ricevuto questa mattina a Cagliari Claudio Andrea Gemme, l'amministratore delegato dell'Anas, l'ente governativo incaricato di gestire e manutenere la rete viaria nazionale. L'incontro è servito a tracciare un bilancio sulle grandi arterie attualmente in via di completamento. «Si continua con il lavoro proficuo che abbiamo iniziato nel 2024 con ANAS, una cabina di regia unica che consente di monitorare tutte le strade statali, le provinciali e le strade di interesse locale. Con ANAS abbiamo stipulato una convenzione già lo scorso anno sulle opere commissariate, stiamo dando gambe a tante opere che purtroppo erano ferme da tempo come, ad esempio, la 130 dove stiamo per convocare la conferenza dei servizi, la 125, e la 291 sulla Sassari-Alghero», ha dichiarato l'esponente della giunta.

Il vertice istituzionale ha certificato il metodo di controllo adottato dall'assessorato cagliaritano, basato su ispezioni dirette sui luoghi di scavo e su verifiche periodiche delle scadenze fissate. L'attenzione amministrativa si è concentrata non solo sulle colate di asfalto, ma anche sulla tenuta dei terreni circostanti, introducendo nuovi fondi nel bilancio regionale per arginare le frane causate dalla fragilità del suolo. A spiegarlo è lo stesso Piu: «abbiamo garantito cronoprogrammi certi, periodicamente facciamo il punto della situazione e Anas ha sempre rispettato i tempi di consegna. Una collaborazione che va oltre perché oltre all’’operatività sui cantieri, c’è la programmazione delle risorse che vanno anche incontro a esigenze collaterali, abbiamo inserito all'interno dell'ultima finanziaria un capitolo di bilancio sui versanti franosi che consentirà ad ANAS e alla Regione di intervenire in maniera congiunta su tutta una serie di necessità che si verificano a causa del dissesto idrogeologico».

La pressione sui tremila chilometri di competenza statale resta tuttavia alta, con una concentrazione massima di ruspe e mezzi d'opera lungo la Statale 131 e la sua diramazione centrale nuorese, la 131 Dcn. Per allentare la morsa del traffico automobilistico in vista dell'imminente aumento dei volumi di transito, l'amministrazione ha concordato con l'ente stradale la sospensione mirata di molte lavorazioni nei mesi più caldi. «Ci rendiamo conto che i cantieri creano disagi – evidenzia Piu – ma siamo certi che il rispetto dei tempi e la comunicazione puntuale siano pilastri imprescindibili per limitare le criticità nella circolazione durante i lavori, ma dobbiamo tenere presente che la sicurezza viene prima di tutto e i lavori servono a questo. Inoltre, nel periodo estivo, dove i flussi di traffico crescono, tanti cantieri saranno interrotti per permettere una circolazione veicolare quanto più fluida possibile».

L'ultima parte della riunione ha fatto luce sullo stato di avanzamento di dieci opere viarie sottoposte a regime commissariale, ovvero i cantieri gestiti attraverso una procedura d'urgenza che conferisce a un commissario delegato, in questo caso l'assessore stesso, poteri speciali per bypassare le lentezze burocratiche ordinarie. L'assessore ha infine aggiornato il calendario dei lavori, ricordando tra gli altri l'appuntamento del 5 giugno per la convocazione della conferenza dei servizi, il tavolo tecnico vincolante in cui le amministrazioni pubbliche rilasciano simultaneamente i permessi necessari ad autorizzare i progetti. Il quadro dei cantieri in partenza è stato fissato dalle parole conclusive del delegato regionale: «dei dieci interventi ricordiamo che procede in modo avanzato la realizzazione per il completamento della statale 291 Sassari - Alghero. A breve, saranno avviati i lavori di realizzazione lotto 2 della 195 bis “Nuova Sulcitana”, il lotto 1 - II stralcio Tertenia - San Priamo della strada statale 125 “Nuova Orientale Sarda” e gli interventi di adeguamento della strada statale 130 “Iglesiente” per cui è stata fissata al 5 giugno la conferenza dei servizi».