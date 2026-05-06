Il nuovo capo della sanità sassarese sbarca a Porta Terra: sul tavolo il centro diurno e l'emergenza in corsia

Il manager dell'Asl Antonio Spano incontra l'amministrazione algherese per un primo confronto. Attenzione puntata sull'ex Club House di via Tarragona, sui trasporti d'urgenza per madri e neonati e sulle criticità di Pronto Soccorso, cardiologia e pediatria.

Il vertice si è tenuto a Porta Terra, sede di rappresentanza del municipio algherese. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha ricevuto Antonio Spano, il dirigente insediatosi lo scorso aprile alla direzione generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, giunto in città assieme ai dirigenti dei vari settori dell'ente per un primo contatto ufficiale. L'incontro istituzionale si è trasformato immediatamente nell'occasione per presentare ai nuovi vertici il conto delle emergenze e delle istanze provenienti dalla sanità locale. Al tavolo delle trattative sedevano anche l'assessora Maria Grazia Salaris, affiancata dal dirigente comunale Alessandro Alciator, il presidente della commissione Sanità Christian Mulas e il consigliere comunale Alberto Bamonti.

Il primo cittadino ha illustrato le criticità attuali e le richieste di potenziamento, concentrando l'attenzione sul futuro Centro Diurno, la struttura territoriale di assistenza. La sede è già stata individuata nei locali dell'ex Club House del Tennis Club, in via Tarragona, portando avanti una linea di progettazione già delineata con la precedente amministrazione sanitaria. «Si va avanti nella parte attuativa - spiega il Sindaco - per arrivare ad un risultato che tutti auspichiamo avvenga in tempi brevi».

Il confronto si è poi spostato sulle urgenze ospedaliere, affrontando i nodi che stringono i reparti di cardiologia, diabetologia, pediatria e il Pronto Soccorso, difficoltà per le quali la dirigenza dell'Asl ha assicurato un impegno rivolto alla soluzione. Sul tavolo è finita anche la revisione delle procedure operative per il trasferimento dei pazienti fragili: lo STAM, ovvero il Trasporto Materno Assistito per le donne in gravidanza, e lo STEN, il sistema per il Trasporto In Emergenza Del Neonato. A chiudere il cerchio delle rivendicazioni è stata l'esponente della giunta, richiamando gli impegni assunti con i cittadini. «Abbiamo cuore ogni aspetto della nostra Sanità - ha detto l'Assessora ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris - e nel particolare ci teniamo al procedimento riguardante la progettazione del Centro Diurno, così come più volte concordato con il Comitato Durante Noi».