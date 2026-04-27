I signori dei matrimoni di lusso scelgono le spiagge di Villasimius per il loro vertice mondiale

Quattrocento organizzatori di cerimonie provenienti da settanta nazioni si riuniscono nell'Isola per la fiera globale del settore. L'assessore Cuccureddu punta ad attrarre i capitali degli eventi di fascia alta.

L'industria dei matrimoni milionari fa scalo nel Sud Sardegna. Dopo aver tenuto la propria vetrina a Dubai nella passata edizione, il congresso globale dedicato all'organizzazione delle nozze, noto agli addetti ai lavori con la sigla EWPC, ha aperto i battenti a Villasimius. Dal ventisei al ventotto aprile, le strutture ricettive del centro costiero ospitano quattrocento professionisti del settore, dai pianificatori di cerimonie ai direttori creativi fino ai vertici dell'ospitalità di lusso, giunti da oltre settanta Paesi sparsi in tutti i cinque continenti.

L'operazione esce dal recinto della pura passerella mondana per tentare di intercettare un segmento economico altamente redditizio. La Regione Sardegna partecipa in veste ufficiale alla fiera allestendo un proprio spazio espositivo, forte del supporto finanziario e logistico garantito dall'Assessorato al Turismo in asse con l'amministrazione municipale locale. A tracciare la rotta politica dell'intervento è l'esponente della giunta regionale titolare della delega al Turismo e Commercio, Franco Cuccureddu, presentatosi al vertice insieme al sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, e all'imprenditore indiano Rishikesh Shetty, amministratore delegato dell'organizzazione. Nelle intenzioni della Regione, la manovra serve a «posizionare la Sardegna tra le destinazioni di riferimento per il Wedding internazionale di fascia alta, attirando professionisti e investimenti da ogni parte del mondo, con un forte richiamo turistico».

Le tre giornate di lavori, sostenute dalla collaborazione editoriale della testata specializzata "Sposi Magazine", si articolano su tavoli di contrattazione per mettere in contatto i clienti internazionali con l'offerta alberghiera e paesaggistica locale. L'assessore Cuccureddu ha inquadrato le cifre e i contorni della manifestazione: «L’EWPC di Villasimius è uno dei principali eventi al mondo dedicati al wedding, che lo scorso anno si era tenuto a Dubai. Per tre giorni, dal 26 al 28 aprile, 400 Wedding planner provenienti da oltre 70 Paesi di tutti e 5 i continenti avranno modo di confrontarsi ed interloquire con chi organizza l’offerta di location e servizi. L’Assessorato regionale del Turismo sostiene l’evento organizzato da EWPC con il Comune di Villasimius». L'obiettivo finale delle istituzioni sarde è incunearsi nel florido mercato dei cosiddetti "Destination Wedding", la pratica sempre più diffusa tra le coppie benestanti di trasferire invitati e festeggiamenti all'estero, scegliendo località turistiche esclusive per pronunciare il fatidico sì.