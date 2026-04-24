La Sardegna sbarca a Times Square per blindare il volo diretto: la Delta promuove le prenotazioni per Olbia

Si chiude la missione istituzionale della Regione a New York. Il mercato statunitense segna un aumento dell'ottanta per cento delle presenze: al via la campagna pubblicitaria sui maxi schermi di Manhattan.

La missione istituzionale dell'esecutivo sardo a New York chiude i battenti incassando il via libera commerciale dai vertici dell'aviazione a stelle e strisce. L'operazione, ribattezzata "Sardegna-USA 2026" e guidata dall'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, ha terminato il suo ciclo di incontri puntando a consolidare la presenza dell'Isola sul mercato nordamericano. L'offensiva promozionale si è materializzata fisicamente nel cuore di Manhattan: sui tre schermi giganti luminosi che dominano Times Square scorrono a ciclo continuo i filmati dei litorali, dei siti archeologici e dei borghi isolani. Una vetrina pensata per raccontare ai viaggiatori d'oltreoceano un territorio che, secondo le parole dello stesso Cuccureddu, non offre soltanto l'attrattiva balneare, ma si propone come un contenitore di storia, artigianato e tradizioni locali.

Il perno dell'intera trasferta diplomatica ruota attorno all'apertura del nuovo ponte aereo sull'Atlantico. Nel corso dell'ultima giornata di lavori, la delegazione regionale ha incontrato i vertici dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo ed è stata ricevuta negli uffici direzionali della Delta Air Lines, il secondo colosso mondiale del trasporto aereo, e della sua divisione turistica Delta Vacations. Il vertice operativo è servito a definire una strategia di promozione congiunta per sostenere il lancio della rotta stagionale senza scali tra Olbia e New York. I rappresentanti della compagnia americana hanno messo a verbale un giudizio nettamente positivo sull'andamento della prevendita dei biglietti, registrando flussi di prenotazione incoraggianti fin dalle prime settimane di apertura dei terminali.

I dati sui transiti turistici giustificano l'investimento delle compagnie. Negli ultimi due anni, il volume dei vacanzieri provenienti dagli Stati Uniti e diretti in Sardegna ha subito un'accelerazione verticale, registrando un tasso di crescita complessivo dell'ottanta per cento, con un picco che in Gallura ha superato il novantatré per cento. Un'espansione che ha trasformato il mercato americano nel nono bacino turistico in assoluto per la regione e nel primo polo di provenienza al di fuori dei confini del continente europeo.

Per intercettare questa domanda, la nuova connessione aerea diretta garantirà i collegamenti a partire dal ventinove maggio e resterà operativa fino al ventisei ottobre. Il piano di volo prevede quattro decolli settimanali, mettendo a disposizione un volume complessivo che supera i ventimila posti a sedere. Per mantenere alta l'attenzione sull'asse commerciale, la campagna di comunicazione avviata in questi giorni nella metropoli newyorkese non si esaurirà con le proiezioni pubbliche a Times Square, ma proseguirà nelle prossime settimane attraverso una serie di inserzioni mirate sulla carta stampata e sui portali d'informazione telematica statunitensi.