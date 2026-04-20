L'Endocrinologia dell'Ospedale Marino rinnova le apparecchiature: in corsia un ecografo ad alta definizione per snellire le diagnosi

Il macchinario sostituisce una vecchia strumentazione restituita all'Azienda Ospedaliero Universitaria. Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo elogia il lavoro quotidiano della dottoressa Giovanna Dore.

L'ambulatorio di Endocrinologia dell'Ospedale Marino di Alghero rinnova la propria dotazione strumentale. Dallo scorso 26 marzo i medici in servizio presso la struttura sanitaria hanno a disposizione un nuovo ecografo di ultima generazione, denominato Logiq P9, un macchinario di alta fascia che consente di analizzare i tessuti corporei con immagini ad alta definizione. L'apparecchiatura, dotata di strumenti diagnostici tecnologicamente avanzati, va a sostituire un vecchio dispositivo che l'Azienda sanitaria locale ha provveduto a restituire alla legittima proprietaria, l'Aou, ovvero l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

A rivendicare l'importanza dell'aggiornamento tecnologico per la sanità algherese è Valdo Di Nolfo, capogruppo della compagine "Uniti" e unico rappresentante eletto ad Alghero all'interno del Consiglio Regionale sardo. Attraverso una nota ufficiale, l'esponente politico inquadra la novità come un passo essenziale per garantire valutazioni cliniche sempre più precise e tempestive per i cittadini. «Il reparto di Endocrinologia dell’Ospedale Marino di Alghero si rafforza grazie all’introduzione di un nuovo ecografo di ultima generazione, una strumentazione di alta fascia ospedaliera che consentirà di migliorare la qualità delle prestazioni diagnostiche e ampliare le possibilità di presa in carico dei pazienti», dichiara il consigliere, riferendosi alla capacità del sistema sanitario di accogliere, registrare e curare un numero maggiore di malati.

L'esponente dell'assemblea cagliaritana sottolinea inoltre come l'Azienda sanitaria sassarese e gli uffici della Regione Sardegna stiano tentando di arginare le carenze ospedaliere puntando in modo programmatico sull'acquisto di strumentazioni moderne e performanti. Il riflettore viene poi puntato sul personale medico che opera materialmente all'interno della struttura cittadina. «Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti alla dottoressa Giovanna Dore per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui ogni giorno garantisce cure ai pazienti», aggiunge Di Nolfo, prima di chiudere il suo intervento ribadendo l'intenzione di vigilare politicamente sulle dinamiche dell'ospedale. «Il mio impegno nel seguire con attenzione il percorso di rafforzamento dei servizi sanitari ad Alghero prosegue, sostenendo in prima persona ogni intervento utile a garantire prestazioni sempre più efficaci e accessibili per tutte e tutti», conclude il consigliere regionale.