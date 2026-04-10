Alghero: Casa, diritti consiliari e spazi culturali - l’agenda di Orizzonte Comune nel vertice a Porta Terra

La dialettica politica vive di confronti periodici, momenti nevralgici in cui le proposte di un movimento si misurano con la complessa realtà dell'amministrazione. Mercoledì 8 aprile, nelle stanze di Porta Terra il coordinamento locale di Orizzonte Comune ha incontrato il sindaco Raimondo Cacciotto. Un vertice istituzionale nato per fare il punto della situazione e programmare gli interventi futuri, declinato su tre direttrici principali: l'emergenza abitativa, le garanzie democratiche interne al Consiglio Comunale e il rilancio del patrimonio librario cittadino.

Il primo nodo affrontato riguarda la casa, un diritto fondamentale che le attuali dinamiche di mercato rendono spesso inaccessibile alle fasce più fragili. La proposta, già avanzata in passato dal consigliere Marco Colledanchise, verte sulla creazione di un "fondo di garanzia affitti". Si tratta di uno strumento finanziario di matrice comunale concepito per tutelare i proprietari immobiliari dal rischio di morosità, incentivandoli così a stipulare contratti di locazione a lungo termine a favore di giovani coppie o single in condizioni di temporanea precarietà. A questo dispositivo di protezione sociale si affianca l'ipotesi di attivare mutui agevolati tramite l'ente pubblico per favorire l'acquisto della prima casa attraverso la formula del "rent to buy". Questa espressione anglosassone, traducibile giuridicamente come "affitto con riscatto", identifica una tipologia contrattuale che fonde la locazione con un preliminare di vendita: il conduttore versa un canone mensile, di cui una frazione remunera il godimento dell'immobile, mentre la restante parte costituisce un accantonamento valido come anticipo sul prezzo finale. Un meccanismo progettato per disinnescare l'ostacolo iniziale dell'accesso al credito bancario.

Il confronto si è poi spostato sulle regole che governano la vita democratica all'interno del Palazzo, focalizzandosi sull'impasse legata al Gruppo Misto. Nell'architettura istituzionale di un Comune, il Gruppo Misto è l'organismo consiliare "rifugio" che accoglie per legge i consiglieri che abbandonano il proprio gruppo di origine o che non possiedono i requisiti numerici per formarne uno autonomo. Orizzonte Comune denuncia come l'iter di adesione di Colledanchise a tale gruppo sia attualmente bloccato, definendo la situazione "ferma al palo con le quattro frecce inserite". Per superare questo stallo, il coordinamento ha trasmesso alla Segretaria Generale e al Presidente del Consiglio Comunale una recente sentenza del TAR del Veneto. Il Tribunale Amministrativo Regionale — l'organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a dirimere le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione — ha infatti stabilito un principio giurisprudenziale chiaro, asserendo che "qualunque consigliere non si ritrovi in un gruppo costituito nell'assemblea di cui fa parte ha diritto ad essere rappresentato come gruppo misto all'interno delle commissioni e della Capogruppo". Le Commissioni Consiliari sono gli organi che esaminano e istruiscono tecnicamente le pratiche prima del voto finale in aula, mentre la Conferenza dei Capigruppo è la cabina di regia politica che programma i lavori dell'intera assemblea. Escludere un rappresentante eletto da queste sedi significa menomarne la funzione costituzionale; per questo motivo, il movimento esige una celere modifica del regolamento comunale per sanare un'"evidente lacuna".

L'ultimo pilastro dell'incontro ha riguardato le politiche culturali, con i riflettori puntati sulla Biblioteca San Michele, attualmente interdetta al pubblico per necessari adeguamenti ai sistemi di sicurezza. Oltre all'impiego dei fondi comunali già stanziati, la prospettiva di rilancio si aggancia a nuove risorse regionali. Dallo scorso 31 marzo 2026, la Regione Sardegna ha attivato un piano di investimenti da 30 milioni di euro per la valorizzazione dei beni culturali, destinandone 5 specificamente al potenziamento, all'innovazione tecnologica e all'adeguamento degli spazi bibliotecari. L'obiettivo, fortemente condiviso dal sindaco Cacciotto, è trasformare il San Michele in un polo culturale moderno, scardinandone il canonico orario d'ufficio per aprirlo a un pubblico eterogeneo. Orizzonte Comune ha ribadito la propria disponibilità a collaborare per creare una sinergia operativa tra tutte le strutture bibliotecarie del territorio.

Resta da chiedersi, alla luce di queste proposte articolate, quanto tempo occorrerà affinché le indicazioni politiche si traducano in atti deliberativi concreti: i diritti di rappresentanza e le urgenze sociali della città troveranno rapida sponda nell'apparato burocratico o si disperderanno nei complessi ingranaggi della macchina amministrativa e riproposti nuovamente?