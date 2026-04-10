PAC, latte e riforme: Il dipartimento agricoltura del Psd'Az si interroga a Ploaghe

C’è un legame profondo, quasi viscerale, tra la terra di Sardegna e chi ha il compito di gestirne le sorti politiche. Oggi, venerdì 10 aprile alle ore 18:15, presso il Centro Sociale di via Pietro Salis a Ploaghe, il Partito Sardo d’Azione (Psd’Az) chiama a raccolta agricoltori, pastori e cittadini per un confronto aperto sulle criticità di un comparto che è, a tutti gli effetti, il muscolo cardiaco dell’economia isolana.

L’incontro, introdotto dal segretario territoriale Gavino Gaspa, vedrà la relazione tecnica di Tore Piana, responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito. Al centro del dibattito non ci sono solo sigle, ma la sopravvivenza stessa delle aziende. Si parlerà di PAC (Politica Agricola Comune), ovvero l’insieme delle regole e degli aiuti economici che l’Unione Europea stanzia per sostenere gli agricoltori, e di CSR (Complemento di Sviluppo Rurale), lo strumento regionale che traduce quei fondi in bandi concreti per la modernizzazione delle campagne. Comprendere questi meccanismi significa capire perché un pagamento ritarda o perché un bando sembra scritto in una lingua lontana dalle esigenze di chi sta sul trattore.

Il nodo del prezzo del latte di pecora e degli indennizzi per le emergenze climatiche o sanitarie rimane la ferita aperta del sistema: Tore Piana, esperto del settore, cercherà di tracciare una sintesi tra le riforme necessarie e le proposte del Psd’Az per "migliorare la situazione". La serata si concluderà con un atto politico dal valore simbolico e pratico: la costituzione ufficiale del coordinamento cittadino del partito a Ploaghe, segno di una volontà di radicamento che parte dal basso. È un appuntamento che invita al pensiero critico: la politica agricola è davvero a un bivio o stiamo solo assistendo all'ennesima analisi del già noto? La risposta spetta a chi quella terra la calpesta ogni giorno.