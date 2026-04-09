Il vizio di forma e il tempo mancante: un errore di calcolo fa saltare il Consiglio Comunale di Alghero

La complessa macchina burocratica che regola la vita democratica delle istituzioni locali è governata da ingranaggi temporali inflessibili. Quando i calcoli matematici alla base delle convocazioni ufficiali si rivelano inesatti, l'intero apparato è costretto a fermarsi. È quanto accaduto ad Alghero, dove la seduta del Consiglio Comunale programmata per il 9 aprile 2026 è stata annullata in extremis a causa di un difetto procedurale legato al calcolo delle ore.

Convocazioni e numero legale Per decodificare la dinamica istituzionale che ha portato alla paralisi dell'assemblea, è necessario esplorare il funzionamento del Consiglio Comunale, l'organo legislativo e di indirizzo politico della città. Le sue sedute sono regolate da meccanismi rigidi, tra cui spicca l'istituto della convocazione (dal latino cum-vocare, chiamare insieme). Quando il Presidente del Consiglio fissa una seduta (la cosiddetta "prima convocazione"), è richiesta la presenza di un numero elevato di consiglieri affinché le decisioni siano valide. Questo limite è definito numero legale o quorum (termine che deriva dalla formula latina quorum maxima pars, "della quale la maggior parte"). Se i banchi rimangono vuoti e l'adunanza va deserta, l'ordinamento prevede una "seconda convocazione", una seduta successiva in cui il requisito numerico viene abbassato per impedire il blocco totale dell'attività amministrativa: l'Articolo 48, comma 2, del Regolamento cittadino stabilisce infatti che in questa fase sia sufficiente la presenza di «almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco». Tuttavia, il passaggio tra la prima e la seconda convocazione non è libero, ma sottoposto a un vincolo temporale di garanzia, pensato per concedere ai rappresentanti eletti il tempo materiale per organizzare la propria presenza e studiare gli atti.

Il documento e l'eccezione formale L'intoppo che ha invalidato l'appuntamento istituzionale algherese risiede proprio in questa finestra temporale. L'Articolo 48, comma 1, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce un perimetro chiarissimo: la seconda convocazione si tiene «non prima che siano trascorse 24 ore dall’orario di convocazione della prima adunanza». Ad accorgersi dell'errore materiale è stato il consigliere Alessandro Cocco, il quale ha formalizzato un'eccezione di irregolarità, costringendo il Presidente del Consiglio Comunale, Beniamino Pirisi, a prendere atto del vizio di forma e a diramare un documento ufficiale di annullamento a tutti gli eletti, agli assessori e alle autorità competenti.

All'interno della comunicazione inviata dal Presidente Pirisi, la tesi sollevata dal consigliere viene riportata testualmente per motivare lo stop ai lavori: «la 2^ convocazione si tiene non prima che siano trascorse 24 ore dall’orario della 1^ convocazione. Nel caso di specie, la prima convocazione è stata fissata per il giorno 8 aprile 2026 alle ore 12:00, mentre la seconda convocazione è stata indicata per il 9 aprile 2026, alle ore 9:30. Tra i due orari intercorrono solo 21 ore e 30 minuti, con una carenza di 2 ore e 30 minuti rispetto al termine perentorio stabilito dal regolamento (……………….)».

Di fronte alla palese violazione di un termine definito "perentorio" — ovvero un limite temporale invalicabile che non ammette deroghe e la cui inosservanza comporta la nullità dell'atto — la presidenza non ha avuto altra scelta procedurale se non quella di revocare la seduta del 9 aprile.

L'incidente burocratico che ha bloccato l'attività del massimo organo cittadino per una manciata di ore di scarto solleva una riflessione fisiologica sui meccanismi del diritto amministrativo. L'applicazione inflessibile delle regole procedurali costituisce il baluardo indispensabile per garantire la trasparenza e la legittimità delle istituzioni democratiche, oppure rischia di trasformarsi in una rigidità paralizzante, capace di ostacolare il dibattito politico per un mero e veniale errore di calcolo sfuggito agli uffici preposti?