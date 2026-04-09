Il termometro e la geografia stravolta: la Sardegna di fronte al mutamento strutturale nel Rapporto ARPAS 2025

La percezione empirica del calore e dell'irregolarità delle piogge trova una sua definitiva codifica scientifica. L'8 aprile 2026, la pubblicazione del Rapporto Meteo e Clima 2025 sancisce l'ingresso ufficiale della Sardegna in una nuova era atmosferica. I dati, che saranno resi integralmente disponibili sul portale istituzionale a partire dal 10 aprile, non descrivono un anno eccezionale, ma delineano una traiettoria ormai consolidata di instabilità sistemica.

L'architettura del dato: l'ARPAS e il concetto di anomalia Il documento è stato elaborato dal Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna. Si tratta dell'ente tecnico-scientifico strumentale della Regione, a cui è demandato il compito di monitorare l'ecosistema, raccogliere i dati ambientali attraverso la Rete Unica Regionale e supportare le decisioni politiche con evidenze numeriche inattaccabili.

Per decodificare il perimetro dell'emergenza, occorre recuperare la radice del termine clima. La parola deriva dal greco klíma, che significa "inclinazione", riferendosi originariamente all'inclinazione dei raggi solari sulla superficie terrestre che determina le diverse zone termiche. A differenza del "meteo", che fotografa il tempo atmosferico in un istante preciso, il clima osserva il comportamento dell'atmosfera su periodi lunghissimi.

Il rapporto si fonda sul concetto di anomalia (dal greco anomalía, irregolarità, deviazione dalla regola). La regola, in questo caso, è la media climatica calcolata nel trentennio 1981-2010. Nel 2025, le temperature massime hanno registrato una deviazione fissa di +1,3 °C e le minime di +0,8 °C rispetto a quella norma. Il mese di giugno ha segnato uno scostamento di ben +4,1 °C. Le serie storiche mostrano come la fase di riscaldamento, iniziata timidamente nei primi anni Duemila dopo decenni al di sotto della media, abbia subito una netta e inesorabile accelerazione a partire dal 2022.

A mutare è la sua durata. Il rischio maggiore per la salute e l'economia si sposta sulla permanenza delle condizioni di disagio termico. Nelle aree interne dell'Isola si contano ormai oltre cento "giornate estive" all'anno (con temperature superiori ai 30 °C), mentre lungo le coste si consolidano le "notti tropicali", ovvero i periodi notturni in cui la colonnina di mercurio non scende mai sotto i 20 °C.

L'inversione delle piogge e la contrazione della neve L'equilibrio idrico dell'Isola risulta profondamente alterato. Sebbene il bilancio annuale delle precipitazioni appaia vicino alla media teorica, la distribuzione dell'acqua sul territorio sfugge ormai alle logiche tradizionali. I dati testimoniano una vertiginosa alternanza tra periodi di siccità estrema (come il bimestre maggio-giugno 2025, con piogge ridotte a un quarto della media) e precipitazioni violente e concentrate, come i 336 millimetri d'acqua caduti in sole 72 ore tra il 17 e il 19 gennaio.

Particolarmente indicativo è il ribaltamento geografico tra le due ultime annualità. Nel primo trimestre del 2024, le piogge si erano concentrate sui versanti occidentali, lasciando a secco il Sud e l'Est. Nel 2025, lo scenario si è capovolto: il Nord-Ovest ha registrato un deficit pluviometrico fino al 75%, mentre i settori orientali hanno ricevuto accumuli doppi rispetto al normale. Di pari passo, l'innalzamento della quota dello zero termico sta portando all'estinzione dell'accumulo nevoso, limitato a circa 25 giorni di copertura nelle sole aree montane più elevate, minando gli ecosistemi di quota.

La lettura istituzionale: dalla difesa all'adattamento Le cifre fornite dai tecnici impongono una ricalibrazione dell'azione di governo. A interpretare politicamente i dati è Rosanna Laconi, titolare dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, il dipartimento esecutivo incaricato di tutelare il patrimonio naturalistico e coordinare le politiche di sostenibilità dell'Isola: «I dati descrivono con chiarezza un cambiamento ormai strutturale del clima, che incide direttamente sugli equilibri ambientali, economici e sociali del nostro territorio. Non siamo più di fronte a fenomeni episodici, ma a una trasformazione profonda e duratura. Per questo la Regione ha già avviato una fase operativa attraverso la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, rafforzando il coordinamento interassessoriale e integrando l'adattamento nella pianificazione e negli investimenti»

L'esponente della Giunta sposta poi il focus sulla complessa gestione degli invasi artificiali e delle reti di distribuzione, logorate dall'imprevedibilità delle piogge: «Il punto non è più quanto piove, ma quando e dove. Questa irregolarità mette sotto pressione il sistema idrico e la gestione del territorio e richiede risposte pubbliche più integrate e capaci di adattamento»

Eventi estremi e pressione sulle coste Il quadro atmosferico surriscaldato si traduce in manifestazioni di violenza fisica sul territorio. L'anno in esame è stato segnato da temperature massime di 43 °C, grandinate con frammenti di ghiaccio fino a sei centimetri di diametro e venti trombe marine, di cui una avvistata direttamente sul litorale cagliaritano del Poetto. A questo si aggiunge la silenziosa avanzata del mare: lungo le coste sarde il livello dell'acqua registra oggi un'anomalia in eccesso di circa 27 centimetri rispetto al livello medio nazionale fissato storicamente a Genova, accumulando una crescita di 8 centimetri solo nell'ultimo quarto di secolo.

Dinanzi all'evidenza di un ecosistema isolano che si contrae sotto il peso di anomalie termiche persistenti e mari in innalzamento, si impone un interrogativo sulla governance del territorio: le attuali infrastrutture idriche, urbanistiche e portuali, progettate nei decenni passati per un clima che di fatto non esiste più, potranno reggere l'onda d'urto di questa trasformazione, oppure i Piani di Adattamento richiederanno la demolizione e il ripensamento integrale dell'intero sistema di sussistenza della Sardegna?