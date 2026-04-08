L’ombra del degrado sul litorale del Lido: il monito della Commissione Ambiente dopo i festeggiamenti pasquali

La gestione dei flussi turistici e dei momenti di aggregazione collettiva rappresenta una delle sfide più complesse per il governo di una città a vocazione turistica. All'indomani delle festività di Pasquetta, il litorale del Lido ad Alghero è divenuto il fulcro di una serrata polemica istituzionale e sociale a causa dello stato di abbandono e incuria in cui è stata rinvenuta la spiaggia.

Il monitoraggio delle condizioni del territorio è affidato, tra gli altri enti, alla Commissione Consiliare Ambiente e Igiene Urbana. Si tratta di un organo collegiale interno al Consiglio Comunale con funzioni consultive e propositive, incaricato di esaminare i regolamenti e le criticità relative alla tutela dell’ecosistema e alla pulizia degli spazi comuni. In questo scenario opera in coordinamento con la Polizia Municipale, il corpo di polizia locale che ha il compito di vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali e di garantire l'ordine pubblico a livello cittadino.

Per comprendere la gravità delle contestazioni, è opportuno analizzare i termini cardine del dibattito. Il concetto di igiene deriva dal greco hygieiné (salutare), termine legato alla conservazione della salute attraverso la pulizia e la prevenzione. Parallelamente, il decoro affonda le sue radici nel latino decorum (ciò che è conveniente, dignitoso): nel contesto urbano, indica l’insieme di norme estetiche e comportamentali che rendono lo spazio pubblico onorevole e fruibile per la collettività.

Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Igiene Urbana, ha effettuato un’ispezione diretta sul campo, denunciando una situazione di forte criticità igienica e strutturale. In una nota ufficiale, l'esponente dell'amministrazione ha espresso una posizione netta sulle condizioni rinvenute sul litorale: "In qualità di Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Igiene Urbana, e dopo aver fatto un sopralluogo, esprimo la più ferma e decisa condanna per quanto accaduto all’indomani delle festività di Pasquetta lungo il tratto del litorale della spiaggia del Lido."

Le evidenze raccolte e le segnalazioni dei residenti descrivono un impatto ambientale significativo, che mette in discussione la sostenibilità degli eventi festivi: "Le immagini e le segnalazioni pervenute dai cittadini restituiscono uno scenario indecoroso e inaccettabile: spiaggia deturpate da rifiuti, sporcizia diffusa e presenza di liquidi organici che hanno messo a dura prova il decoro, l’igiene e la vivibilità di un bene comune che appartiene a tutta la comunità. Una situazione che non può più essere tollerata."

Verso misure restrittive: l'azione della Commissione La risposta dell'organismo comunale non si limita alla condanna verbale, ma si traduce in un’accelerazione dei tempi della programmazione amministrativa. Per la prossima settimana è stata indetta una riunione congiunta tra l'amministrazione e il Comandante della Polizia Municipale per affrontare in modo coordinato le falle emerse nella gestione dell'ordine pubblico.

Il richiamo alla responsabilità coinvolge l'intera filiera del turismo e della cittadinanza: "È indispensabile richiamare tutti a un forte senso di responsabilità: dagli operatori economici e turistici, che devono contribuire attivamente al rispetto delle regole, fino ai cittadini e agli avventori dei locali, ai quali è richiesto un comportamento improntato alla civiltà e al rispetto degli spazi pubblici."

Mulas ha inoltre preannunciato un possibile inasprimento delle sanzioni e dei controlli, finalizzato alla tutela della stagione estiva ormai prossima: "La pazienza è finita. Di fronte a episodi di maleducazione e totale mancanza di rispetto, verranno adottate tutte le necessarie e opportune valutazioni, anche in termini di misure dure, più restrittive e controlli più incisivi. Non è più accettabile assistere a situazioni come quelle documentate."

Dinanzi alla collisione tra il diritto al divertimento e l'obbligo di preservare l'integrità ambientale dei beni comuni, si impone una riflessione strutturale. L’adozione di misure restrittive e sanzionatorie rappresenta l’unico strumento efficace per garantire la convivenza civile, oppure la tutela del decoro urbano richiede una trasformazione culturale che preceda l'intervento repressivo delle istituzioni?