Le regole del paesaggio: la Regione avvia l'aggiornamento del PPR tra conservazione e sviluppo

Il governo del territorio rappresenta uno degli snodi più complessi per una pubblica amministrazione, poiché impone di bilanciare le spinte verso lo sviluppo economico con l'inderogabile necessità di proteggere l'ambiente. L'8 aprile 2026, la Giunta regionale della Sardegna – l'organo esecutivo che esercita il potere di governo sull'Isola – ha approvato una delibera fondamentale: il via libera ufficiale all'aggiornamento, alla verifica e all'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale.

Per comprendere la portata del provvedimento, occorre decodificare lo strumento normativo al centro dell'azione politica. Il Piano Paesaggistico Regionale, noto con l'acronimo PPR, è il documento urbanistico gerarchicamente superiore a tutti gli altri. Stabilisce regole, vincoli e indirizzi su cosa si possa costruire, modificare o preservare in ogni angolo della regione. Il termine paesaggio affonda le sue radici nel latino pagus, che indicava il villaggio e la circoscrizione rurale circostante. Questa etimologia svela un significato profondo: il paesaggio non coincide unicamente con la natura incontaminata, ma è il risultato secolare dell'interazione vitale tra l'ambiente fisico e l'uomo che lo abita, lo coltiva e lo modella.

A guidare questo complesso iter istituzionale è Francesco Spanedda, titolare dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, il dipartimento incaricato di coordinare la pianificazione dei municipi e gestire i bilanci regionali. L'esponente della Giunta inquadra la decisione come il punto d'arrivo di un percorso politico prolungato: «Questa delibera è il frutto di un impegno costante che portiamo avanti da due anni. Nei primi anni di mandato abbiamo lavorato intensamente al riordino del quadro complessivo grazie anche all'osservazione del processo di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) al PPR in molti centri dell’isola e all’ascolto attivo praticato durante le fasi della redazione e applicazione della Legge regionale n.20».

Dalle parole dell'assessore emerge un'altra sigla cruciale: il PUC. Il Piano Urbanistico Comunale è il documento di pianificazione redatto dal singolo municipio per disegnare il futuro della propria città. Per legge, ogni PUC deve obbligatoriamente adeguarsi e uniformarsi ai vincoli superiori dettati proprio dal PPR regionale.

La nuova fase progettuale annunciata dall'esecutivo promette di modificare il metodo di redazione dei vincoli. La delibera prevede infatti la creazione di un sistema di governance incrociata: la costituzione di un Comitato di indirizzo (in cui convergeranno tutti gli assessorati regionali, data la natura trasversale dell'urbanistica), supportato da un Comitato Scientifico di esperti e da accordi strutturali con le Università degli Studi di Cagliari e Sassari. L'obiettivo dichiarato è garantire un fondamento tecnico e accademico inattaccabile, ma soprattutto aprire il confronto ai sindaci, alle associazioni, agli ordini professionali e ai sindacati. Spanedda delinea così la visione politica dell'operazione: «Il nostro obiettivo è superare l’idea di una pianificazione calata dall’alto, trasformando la tutela del paesaggio in un progetto dinamico e condiviso. L'esperienza maturata con i progetti di rigenerazione urbana e l’attuazione della Legge regionale n.20 dettano la linea: la tutela dell'ambiente e l’innovazione urbanistica possono e devono viaggiare insieme. Questo primo atto è, in un certo senso, la sintesi di questa visione: una Sardegna che protegge il suo paesaggio e, nel farlo, può generare valore economico e sociale.»

Il percorso appena inaugurato si preannuncia tuttavia lungo e burocraticamente articolato. La riscrittura delle regole sul territorio non è infatti una competenza esclusiva della Regione. Lo Stato italiano mantiene un potere concorrente e vincolante sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, motivo per cui ogni modifica deve essere condivisa con Roma. L'assessore conclude tracciando la rotta dei prossimi mesi: «Questo è solo il primo passo, l'aggiornamento del PPR procederà per fasi, partendo dalle coste per arrivare alle zone interne, con una co-pianificazione costante con il Ministero della Cultura. A questa delibera ne seguiranno altre, che definiranno nel dettaglio le linee guida e il cronoprogramma. Siamo consapevoli che il futuro del nostro territorio vada scritto con serietà e metodo, ascoltando la voce di chi vive la Sardegna ogni giorno».

Dinanzi all'avvio di un simile cantiere normativo, si apre un interrogativo storico per il tessuto sociale ed economico: il passaggio da un sistema di regole calato dall'alto a uno strumento di pianificazione condiviso con i territori riuscirà realmente a garantire l'integrità ecologica dell'Isola, o rischia di trasformare la tutela del paesaggio in un continuo negoziato al ribasso, cedendo alle pressioni espansive delle singole realtà comunali?