Il nodo dei Pronto Soccorso: la Regione vara il nuovo Piano per sbloccare i flussi tra ospedali e territorio

Il sovraffollamento delle aree di emergenza rappresenta il sintomo più visibile di una patologia che affligge l'intera architettura sanitaria. Per superare la logica dell'intervento tampone, l'8 aprile 2026 l'esecutivo regionale ha approvato il "Piano regionale di indirizzi per la gestione del sovraffollamento nei Pronto Soccorso e dei flussi di ricovero". L'obiettivo dichiarato è ripristinare il corretto deflusso dei pazienti, agendo non solo sulla singola sala d'attesa, ma sulle connessioni tra i diversi reparti e l'assistenza territoriale.

L'analisi del sistema: ingresso, gestione interna e uscita Il testo istituzionale si basa sul riconoscimento che la paralisi dei Pronto Soccorso non dipende unicamente dall'elevato numero di accessi, ma dall'impossibilità di smistare rapidamente i malati verso i reparti o verso le cure domiciliari. Il Piano struttura l'intervento su tre direttrici specifiche, utilizzando la terminologia logistica dei processi: l'input (l'ingresso), il throughput (la gestione interna) e l'output (l'uscita).

Alessandra Todde, che oltre a ricoprire la carica di Presidente della Regione ha assunto l'interim dell'Assessorato alla Sanità (organo di governo competente per la programmazione e il controllo del Servizio Sanitario Regionale), inquadra la filosofia del provvedimento: «Con questo Piano affrontiamo in modo strutturale una delle principali criticità del nostro sistema sanitario. Il sovraffollamento nei Pronto Soccorso non si risolve con interventi emergenziali, ma con una riorganizzazione complessiva dei percorsi di cura. Stiamo costruendo una rete più integrata tra ospedale e territorio, capace di garantire risposte tempestive, appropriate e sostenibili ai bisogni di salute dei cittadini sardi»

L'approccio logistico mira a ricucire il percorso clinico del paziente, come sottolineato dalla stessa Presidente: «Sarà unitario, continuo e integrato. Riguarderà tutto il percorso del paziente non solo all’interno del Pronto Soccorso, con regole organizzative chiare e strumenti operativi condivisi»

Il lessico tecnico: Bed Management, Fast Track e Boarding Il documento introduce nuove figure e protocolli operativi mutuati dalle prassi internazionali, che necessitano di una traduzione funzionale per comprenderne il reale impatto sul sistema. Il primo asse portante è il Bed Management (gestione dei letti). Non si tratta di una semplice rilevazione numerica, ma di una regia clinica e organizzativa centralizzata. Supportata da strumenti informatici, questa funzione avrà il compito di monitorare in tempo reale la disponibilità dei posti letto in tutti i reparti (compresi quelli delle strutture private accreditate), coordinando i trasferimenti e le dimissioni per garantire un posto a chi necessita di ricovero urgente.

Per i casi di bassa complessità — quei pazienti che si recano al Pronto Soccorso per patologie non gravi — il Piano prevede l'attivazione dei Fast Track (percorsi veloci) e di ambulatori dedicati. Questo meccanismo permette di deviare i casi minori verso percorsi di cura rapidi e specialistici, alleggerendo la pressione sui medici d'urgenza.

L'indicatore principale su cui si misurerà il successo del Piano è la riduzione del boarding. Il termine, di derivazione aeronautica e navale (imbarco), in medicina d'urgenza indica l'attesa. Nello specifico, definisce la permanenza prolungata e spesso drammatica dei pazienti all'interno del Pronto Soccorso – su barelle o sedie a rotelle – in attesa che si liberi un posto letto nel reparto di destinazione.

Le misure straordinarie: l'attivazione delle UCrAS Per gestire le fasi di collasso strutturale, come i picchi influenzali o l'esplosione delle presenze turistiche estive, la Regione ha istituzionalizzato le Unità di Crisi Aziendali per il Sovraffollamento (UCrAS). Queste unità verranno attivate qualora i sistemi di monitoraggio segnalino il superamento di determinati trigger (termine inglese che significa "grilletto", usato in ambito medico e tecnico per indicare un evento sentinella o un livello di allarme predefinito). Una volta attivate, le UCrAS avranno il potere di adottare misure straordinarie repentine, come la richiesta di rinforzi di personale o la riprogrammazione delle attività ospedaliere ordinarie.

Le aziende del Servizio Sanitario Regionale dovranno ora recepire queste linee guida, stilando i propri piani aziendali per rendere operativo il modello. Queste misure organizzative si innestano su precedenti manovre finanziarie e strutturali, quali lo stanziamento di 25 milioni di euro per le indennità del personale d'emergenza nel triennio 2023-2025 e il progressivo superamento dei "medici a gettone" (professionisti ingaggiati tramite cooperative per coprire singoli turni) a favore dell'assunzione di medici strutturati tramite concorso.

Dinanzi a un ridisegno così profondo delle regole di smistamento ospedaliero, si apre un interrogativo strutturale sulla tenuta del sistema: l'adozione di rigorosi protocolli logistici per la gestione dei posti letto è sufficiente a decongestionare i Pronto Soccorso, o rischia di rivelarsi inefficace qualora non si affronti alla radice la storica carenza cronica di personale medico e infermieristico nelle corsie?