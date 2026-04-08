Il fattore umano e l'imprevisto biologico: i documenti ufficiali accendono lo scontro sulla chiusura della Grotta Verde

La controversia sulla mancata apertura della Grotta Verde durante le festività pasquali muta fisionomia. Il dibattito, originariamente incentrato sui cicli biologici dei chirotteri, si sposta sul terreno documentale, trasformandosi in una complessa vertenza tra le agende programmatiche degli uffici e la realtà naturale. I gruppi di opposizione hanno infatti prodotto prove materiali per contestare la linea difensiva dell'Amministrazione e dell'Ente Parco di Porto Conte.

Le scartoffie e l'inverno prolungato A fondamento dell'offensiva politica vi sono due documenti specifici. Il primo è un articolo di stampa risalente al 22 settembre 2025, nel quale si riportano le dichiarazioni del presidente dell'Ente Parco, Emiliano Orrù, che indicava esplicitamente la riapertura del sito carsico per la fine di marzo dell'anno successivo. Il secondo elemento è un atto ufficiale protocollato il 26 febbraio 2026: si tratta di una comunicazione inviata dall'Azienda Speciale Parco di Porto Conte agli istituti scolastici, con la quale si promuoveva il percorso didattico "Grotta Verde per le scuole" indicando come periodo di svolgimento la finestra temporale compresa tra il primo aprile e il trenta maggio.

I partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia, UdC-Patto per Alghero e Lega) utilizzano questa documentazione per evidenziare una discrasia nella narrazione istituzionale. In un comunicato congiunto, l'opposizione ricostruisce la cronologia degli impegni disattesi, ancorando la critica ai testi scritti: «A settembre dello scorso anno il Presidente del Parco annunciava sulla stampa una riapertura già a fine marzo e il 26 febbraio il Parco stesso ha trasmesso agli istituti scolastici algheresi una nota per programmare visite didattiche a partire dal 1° aprile. Si tratta di atti e comunicazioni ufficiali».

L'accusa mossa all'esecutivo è di aver utilizzato la biologia come scudo per nascondere lacune organizzative. I firmatari ribadiscono che «la tutela ambientale è un valore imprescindibile, che nessuno mette in discussione e che non deve essere utilizzato come clava nei confronti della programmazione turistica o della destagionalizzazione, né può essere richiamata a posteriori per giustificare la mancata programmazione».

L'architettura economica: il concetto di destagionalizzazione Nel lessico politico e turistico ricorre costantemente il termine destagionalizzazione. La parola è costruita attraverso l'unione del prefisso privativo latino de- (allontanamento, sottrazione) e il sostantivo stagione (dal latino statio, fermata, periodo di sosta). In economia turistica, indica lo sforzo strategico di un territorio per svincolarsi dalla concentrazione dei flussi nei soli mesi estivi, distribuendo gli arrivi e gli introiti finanziari lungo tutto l'arco dell'anno.

È proprio su questo asse che si incardina l'attacco di Alessandro Cocco, capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Puntando il dito contro la gestione del Parco e contro le recenti difese d'ufficio espresse dal consigliere Pietro Sartore, Cocco sottolinea l'incompatibilità logica tra le carte firmate e le recenti giustificazioni: «Oggi invece il Parco sostiene che non sia possibile aprire prima del 1 maggio. Le due cose evidentemente non stanno insieme e chi le sostiene dalla maggioranza ignora almeno una delle due. Insomma, o non sanno cosa stanno facendo, oppure lo sanno benissimo e cambiano versione strada facendo».

L'esponente della minoranza allarga il perimetro della critica, denunciando un blocco più ampio delle infrastrutture legate alla sostenibilità del promontorio: «Siamo davanti a ritardi generalizzati: nessuna soluzione sulla mobilità green del promontorio, ancora nessun servizio navetta previsto per ridurre la congestione e la sosta selvaggia, e ancora ritardi sulla realizzazione del parcheggio di Casa Gioiosa».

Il primato della biologia sulla burocrazia Un documento protocollato a febbraio può stabilire un orizzonte desiderabile per l'apertura turistica, ma il prolungamento del letargo dei chirotteri a causa delle rigide temperature primaverili annulla di fatto qualsiasi determinazione burocratica antecedente. Dinanzi alla collisione materiale tra i cronoprogrammi stilati negli uffici e i ritmi imposti dagli ecosistemi, emerge un interrogativo strutturale per la governance del territorio: la programmazione turistica all'interno di un'area protetta può essere rigidamente calendarizzata alla stregua di un'attività commerciale urbana, o richiede l'adozione di un modello flessibile, capace di assorbire e comunicare le imprevedibili variabili della biologia senza che queste si trasformino in un cortocircuito istituzionale?