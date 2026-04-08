Oltre le coste: a Olbia la prima Borsa Internazionale del Turismo UNESCO per la Sardegna

Il patrimonio millenario dell'Isola si prepara a diventare il fulcro di una nuova strategia economica e di promozione territoriale. L'Assessorato Regionale del Turismo ha ufficialmente pubblicato l'avviso per selezionare gli operatori locali destinati a partecipare alla prima "Borsa Internazionale del Turismo UNESCO in Sardegna". L'evento, anticipato durante l'ultima BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, si terrà a Olbia, all'interno degli spazi del Museo civico, dal 17 al 19 giugno 2026.

L'architettura del sistema: cos'è l'UNESCO Prima di addentrarsi nelle logiche dell'evento, è doveroso decodificare l'infrastruttura istituzionale che gli dà il nome. L'acronimo UNESCO sta per United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura). Si tratta di un'agenzia specializzata dell'ONU creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni attraverso l'istruzione, la scienza e, in questo caso specifico, l'individuazione e la tutela di siti considerati "patrimonio dell'umanità" per la loro eccezionale importanza storica o naturale.

Il lessico fieristico: la Borsa, il B2B e gli educational tour Il comunicato regionale utilizza ampiamente il gergo tecnico del marketing turistico anglosassone, che necessita di essere tradotto per rendere chiare le dinamiche dell'incontro. In economia, una "Borsa" non è altro che un mercato strutturato, un luogo fisico o virtuale dove si incontrano in modo regolamentato la domanda e l'offerta. In questo contesto, l'incontro avverrà con modalità B2B (Business-to-Business), un'espressione che indica transazioni commerciali dirette esclusivamente tra aziende, escludendo il consumatore finale.

Da un lato del tavolo siederanno circa quaranta buyers (dall'inglese to buy, comprare: sono i grandi tour operator internazionali che cercano pacchetti di viaggio da inserire nei loro cataloghi); dall'altro ci saranno oltre cento sellers (da to sell, vendere: gli operatori sardi che offrono accoglienza, guide e servizi). L'ultima giornata sarà dedicata ai cosiddetti educational tour, ovvero viaggi di ispezione sul campo che permetteranno ai compratori internazionali di toccare con mano l'offerta archeologica locale (Nuraghi, Pozzi sacri, Tombe dei Giganti). L'iscrizione per gli operatori locali avverrà attraverso la piattaforma digitale regionale SIPES, con scadenza fissata al 27 aprile 2026.

Le dichiarazioni: dalla singolarità alla "massa critica" A delineare il perimetro politico e strategico di questa iniziativa è Franco Cuccureddu, titolare dell'Assessorato Regionale del Turismo, l'organo esecutivo incaricato di programmare le politiche di accoglienza e di promozione dell'Isola. Il rappresentante della giunta inquadra il cambio di passo generato dai recenti riconoscimenti internazionali: «La Sardegna fino allo scorso anno aveva un solo sito riconosciuto dall’UNESCO, quello di Barumini, emblematico della civiltà nuragica ed era quindi molto difficile costruire offerte rivolte ai tour operator di tutto il mondo, che commercializzano prodotti turistici legati a siti facenti parte del patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO».

La strategia isolana è mutata radicalmente negli ultimi mesi, espandendo il proprio raggio d'azione ben oltre il singolo complesso nuragico campidanese. Cuccureddu prosegue spiegando le ragioni della nuova Borsa: «Ora col recente inserimento nella lista UNESCO delle Domus de Janas la Sardegna può contare su ben 19 siti, in 17 diversi Comuni, che si possono fregiare del prestigioso riconoscimento dell’Agenzia dell’ONU e quindi abbiamo una massa critica tale che ci consente di creare un prodotto turistico interessante per i tanti operatori del turismo culturale, specializzati in tutto il mondo nella commercializzazione dei siti UNESCO».

Il concetto di massa critica, mutuato dalla fisica nucleare, in economia indica la soglia minima di dimensioni o risorse necessarie affinché un progetto diventi autonomamente vitale e competitivo sul mercato globale. Un obiettivo che, secondo l'esponente dell'esecutivo, richiede un momento di sintesi fisica sul territorio: «Per questa ragione oltre a partecipare ai principali eventi legati alla promo-commercializzazione del nostro patrimonio storico, quali fiere, workshop in Italia ed all’estero si è deciso di organizzare in Sardegna un grande evento, capace di far conoscere la nostra Isola ai principali tour operator del turismo culturale legato ai siti UNESCO».

In sintesi L'articolo illustra l'azione istituzionale della Regione per trasformare il recente ingresso delle Domus de Janas nella lista UNESCO in un'opportunità economica strutturata. Traducendo l'etichetta culturale in un mercato vero e proprio, si cerca di far incontrare la domanda dei colossi del turismo internazionale con le aziende locali. L'obiettivo è creare una "massa critica" capace di vendere la storia antica sarda come pacchetto organico, emancipando parzialmente il territorio dalla storica dipendenza dai flussi balneari estivi.

Dinanzi a questo processo di istituzionalizzazione del patrimonio millenario, emerge un interrogativo di natura culturale ed economica: la codifica dei luoghi antichi in "prodotti turistici" da inserire nei cataloghi B2B rappresenta l'unico compromesso pragmatico per finanziare la loro conservazione nel mondo moderno, o porta con sé il rischio latente di svuotare le aree archeologiche della loro più intima identità spirituale e comunitaria?

Gli operatori turistici interessati a partecipare alla 1° “Borsa Internazionale del Turismo UNESCO in Sardegna”, potranno presentare la domanda sulla piattaforma SIPES entro il 27 aprile 2026 attraverso il link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/177522384680942