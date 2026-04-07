L'inverno demografico sardo e le risposte delle istituzioni: il vertice di Sassari sulla denatalità

Il 10 aprile 2026, a partire dalle ore 16:30, l'Hotel Grazia Deledda di Sassari ospiterà un confronto istituzionale dedicato a una delle crisi più silenziose e pervasive della nostra epoca. Il tema della tavola rotonda, organizzata dalla Segreteria Regionale del partito politico Azione, è esplicito e non ammette digressioni: “Politiche per la famiglia e contrasto alla denatalità”.

L'analisi dei dati: una demografia in contrazione Per comprendere l'urgenza sociale dell'incontro, occorre ancorare il ragionamento ai numeri ufficiali. Il comunicato stampa riporta la fotografia scattata dall'ISTAT. L'Istituto Nazionale di Statistica — l'ente pubblico di ricerca incaricato di produrre i censimenti e i dati fondamentali per leggere le dinamiche del Paese — delinea un quadro di severa recessione anagrafica: «I dati ISTAT certificano che in Italia nel 2025 ci sono state 355mila nascite e 652mila decessi, con un indici di natalità di 1,14 figli per donna, tra gli ultimi in Europa». La contrazione si fa ancora più acuta e preoccupante sul territorio isolano: «La Sardegna, con un indice di natalità di 0,85 figli per donna è ultima in Europa e tra gli ultimi nel mondo».

Il peso della "denatalità" Il termine al centro del dibattito, denatalità, merita una decostruzione attenta. È formato dal prefisso latino de- (che indica privazione, allontanamento o movimento verso il basso) e dalla parola natalità (dal latino natalis, relativo alla nascita). Definisce un fenomeno cronico di svuotamento che impatta direttamente sulla sopravvivenza fisica ed economica delle comunità.

Come sottolinea la nota diramata dagli organizzatori, le conseguenze di questo arretramento sono estremamente materiali: «La situazione drammatica della natalità in Sardegna chiama le istituzioni a tutti i livelli ad assumere decisioni urgenti, per rallentare la denatalità ed invertire in prospettiva la tendenza, per evitare di cancellare i piccoli comuni con la chiusure della scuole, e conseguentemente costringere le famiglie a trasferirsi nelle grandi città».

La rete istituzionale: chi interviene e perché L'incontro sassarese si prefigge lo scopo di mettere in dialogo diverse sfere del potere decisionale e della rappresentanza civile, rendendo trasparenti le possibili leve di intervento. Al tavolo siederà Elena Bonetti, in veste di Presidente della "Commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti derivanti dalla transizione demografica in atto" (un organo investigativo e propositivo del Parlamento italiano creato appositamente per analizzare le cause di questo declino su scala nazionale e suggerire interventi legislativi).

Accanto a lei interverranno Desirè Manca, Assessora Regionale del Lavoro e della Formazione (l'esponente dell'esecutivo sardo incaricata di governare le politiche occupazionali, il cui precariato è spesso alla radice delle mancate genitorialità), e Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari, che rappresenta il presidio istituzionale più prossimo alle dinamiche e alle difficoltà quotidiane dei nuclei familiari. A chiudere il perimetro del confronto sarà Pierluigi Ledda, Segretario Generale della CISL Sardegna (la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), portando all'attenzione pubblica le tutele necessarie per chi si trova a bilanciare la vita professionale con i carichi di cura.

L'obiettivo dichiarato dai promotori è quello di «far conoscere ai cittadini gli interventi che le istituzioni, ai vari livelli, e il sindacato, intendono mettere in campo». Di fronte allo spopolamento progressivo delle aree interne e al crollo vertiginoso delle nascite, il dibattito pubblico è chiamato a sciogliere un interrogativo fondamentale: l'inverno demografico che affligge l'Isola può essere mitigato attraverso la sola erogazione di sussidi e incentivi economici diretti, o richiede necessariamente la costruzione di un sistema integrato di welfare, servizi per l'infanzia e contratti stabili capace di restituire alle nuove generazioni la fiducia nel domani?