Il diritto di ricominciare: il Reddito di Studio in Sardegna e il valore del tempo

La fatica di conciliare la sopravvivenza economica quotidiana con la necessità di elevare le proprie competenze è un nodo strutturale che affligge migliaia di cittadini adulti. Per intervenire su questa profonda frattura sociale, il 12 marzo 2026 il Consiglio regionale della Sardegna ha promulgato la Legge numero 8, istituendo il Reddito di Studio (REST). Un sussidio economico vincolato al conseguimento di un titolo accademico per coloro che, avendo superato l'età canonica della formazione, si trovano in una condizione di scolarizzazione incompleta.

L'approccio etimologico: studio e felicità come concetti attivi Il testo normativo si apre con una dichiarazione di intenti inusuale per il freddo lessico giuridico. All'articolo 1, la Regione riconosce l'istruzione come strumento primario per assicurare la realizzazione del «diritto alla felicità e al benessere» dell'individuo.

Per cogliere il peso di questa affermazione, occorre recuperare la radice della parola felicità: essa deriva dal latino felicitas, a sua volta legato all'aggettivo felix, che in origine significava "fecondo", "che produce frutti". La legge, dunque, non inquadra la felicità come un sentimento passeggero, ma come la capacità concreta di una persona di essere produttiva e di far fiorire il proprio potenziale inespresso. Allo stesso modo, il termine studio (dal latino studium) indica ardore, dedizione e applicazione faticosa, scardinando l'idea dell'apprendimento come un privilegio passivo per trasformarlo in un vero e proprio impiego delle proprie energie.

Le parole e i fatti: l'analisi dell'Assessora Portas Per comprendere la genesi politica del provvedimento, è fondamentale ancorare il discorso alle dichiarazioni rilasciate dall'Assessora regionale all'Istruzione, Ilaria Portas, nel corso di un'intervista al giornalista Domenico Mussolino per la testata nazionale Fanpage.it. Sviscerando la logica della legge, l'esponente della Giunta ha spiegato: «Il Reddito di Studio (ReSt) parte da una considerazione molto banale: se non si ha un reddito, non si può vivere; ma se si occupa il proprio tempo a lavorare, non si può studiare».

L'impianto normativo si rivolge a una fascia demografica storicamente esclusa dalle tradizionali borse di studio universitarie giovanili, puntando sull'uguaglianza sostanziale prevista dalla Costituzione. «Il Rest è la possibilità di utilizzare lo studio come lavoro. Il proprio tempo viene speso per studiare e per acquisire un titolo (che può essere la licenza media, il diploma di maturità o la laurea), e, nel contempo, per avere un reddito che consente di vivere».

L'architettura del sistema: requisiti, enti e doveri Come si struttura, concretamente, questo patto tra il cittadino e la pubblica amministrazione? Il sistema poggia su una rete istituzionale chiara. L'istanza non va presentata agli uffici regionali, ma al proprio Comune di residenza o domicilio: il Comune è infatti l'ente locale territorialmente e politicamente più vicino al cittadino, deputato a raccogliere le istanze e a fare da tramite operativo con gli istituti formativi.

L'accesso al sussidio è strettamente vincolato a parametri economici e anagrafici: Il parametro economico: Occorre possedere i requisiti per l'accesso al REIS (Reddito di inclusione sociale, la misura regionale sarda nota come "Agiudu torrau"). Questo presuppone un ISEE — l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che misura la ricchezza reale di un nucleo familiare — particolarmente basso. L'architettura anagrafica: La misura si attiva scaglionata per età. Dal compimento dei 18 anni per chi deve conseguire la licenza media (scuola secondaria di primo grado); dai 25 anni per il diploma di maturità (scuola secondaria di secondo grado); dai 30 anni per affrontare i percorsi universitari o l'alta formazione.

Tra i percorsi finanziabili spiccano, oltre ai Conservatori e all'Accademia di Belle Arti, gli ITS (Istituti Tecnici Superiori). Non università classiche, ma di vere e proprie fucine ad alta specializzazione tecnologica post-diploma, nate per formare super-tecnici immediatamente richiesti dal mercato del lavoro, come ad esempio le figure specializzate nella modernizzazione della filiera agroalimentare.

Il REST è coperto da uno stanziamento iniziale di 3 milioni di euro attraverso un fondo dedicato (FREST), ma prevede una rigidità deontologica nell'erogazione. L'articolo 3 impone la stipula di un patto formativo personalizzato: in caso di mancata frequenza o di mancato raggiungimento degli obiettivi didattici per colpa dell'allievo, il sussidio viene immediatamente revocato.

Di fronte a un sistema che istituzionalizza il ritorno sui banchi per gli adulti, si apre una profonda riflessione: retribuire il tempo dedicato allo studio da parte di chi è rimasto indietro rappresenta un onere assistenziale gravoso per la collettività, oppure costituisce il più radicale e lungimirante degli investimenti per disinnescare la povertà strutturale alla radice?