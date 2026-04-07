L'ombra del "caro carburante" sui cieli sardi: l'analisi di Marco Tedde sulla crisi del Jet Fuel

Il sistema dei trasporti aerei italiano attraversa una fase di instabilità che rischia di ripercuotersi con particolare severità sui territori insulari. Al centro della criticità vi è la carenza di jet fuel, ovvero il cherosene avio ad alto numero di ottani utilizzato per la propulsione dei motori a reazione. Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia, è intervenuto per sollecitare un intervento immediato della Giunta regionale — l'organo esecutivo della Regione Autonoma della Sardegna — di fronte a quella che definisce una «crisi che sta ormai assumendo dimensioni emergenziali».

L'architettura della crisi: lo snodo di Hormuz e la vulnerabilità insulare Per comprendere la portata del fenomeno, è necessario analizzare le dinamiche geopolitiche ed energetiche globali. La scarsità di carburante negli scali di Brindisi, Pescara e Reggio Calabria è la conseguenza di tensioni internazionali che interessano lo Stretto di Hormuz.

Etimologicamente, la parola stretto (dal latino strictus, participio passato di stringere) definisce un braccio di mare angusto tra due terre. In termini di architettura logistica globale, lo Stretto di Hormuz rappresenta un "collo di bottiglia" fondamentale: è il passaggio obbligato per le petroliere che trasportano il greggio dal Golfo Persico verso i mercati internazionali. Una flessione nei flussi che transitano da questo snodo determina una contrazione dell'offerta energetica europea, con un immediato rialzo dei costi e il contingentamento delle scorte.

Secondo l'esponente di Forza Italia, questa congiuntura penalizza la Sardegna più di ogni altro territorio, poiché nell'isola il trasporto aereo non è un'opzione, ma un’infrastruttura essenziale e non sostituibile. Tedde richiama le preoccupazioni dell'imprenditore Giovanni Sanna, proprietario del Gruppo Studiovacanze srl, prefigurando uno scenario di «ridimensionamento dei voli, cancellazione dei charter e aumento generalizzato dei costi».

La continuità territoriale come principio di equità Il dibattito si sposta dunque sul concetto di continuità territoriale. Si tratta dello strumento giuridico ed economico attraverso il quale lo Stato e la Regione garantiscono ai cittadini residenti in territori svantaggiati (come le isole) il diritto alla mobilità a prezzi accessibili, compensando gli oneri di servizio pubblico assunti dalle compagnie aeree.

Il termine continuità deriva dal latino continuus (che tiene insieme, senza interruzioni). In una fase di emergenza energetica, questo principio rischia di incrinarsi se i rincari del carburante rendono le rotte economicamente insostenibili per i vettori. Per questo motivo, Tedde propone di utilizzare parte delle risorse derivanti dalla "variazione di bilancio" — ovvero l'atto amministrativo con cui il Consiglio regionale modifica le previsioni di entrata e di spesa precedentemente approvate — stimata in circa 750 milioni di euro di fondi non vincolati.

Le proposte: unità di crisi e strumenti compensativi La strategia suggerita dal consigliere nazionale di Forza Italia prevede l'attivazione immediata di un'unità di crisi dedicata e l'apertura di un confronto con il Governo nazionale. Tra le misure concrete ipotizzate figurano gli "strumenti compensativi": risorse finanziarie destinate a bilanciare l'incremento dei costi operativi delle compagnie, evitando che il rincaro del jet fuel si traduca automaticamente in una riduzione delle frequenze o in un aumento insostenibile delle tariffe per i passeggeri.

L'attuale scenario impone una riflessione maieutica sulla resilienza del modello economico sardo: è possibile garantire la stabilità di una stagione turistica dipendente quasi esclusivamente dai collegamenti aerei in un mondo segnato da una perenne instabilità dei flussi energetici, o la Sardegna deve iniziare a ripensare la propria architettura dei trasporti integrando nuove forme di sovranità energetica e logistica?