Il peso del debito e la tregua fiscale: Alghero aderisce alla rottamazione quinquies

Le dinamiche della riscossione tributaria rappresentano uno dei terreni in cui il rapporto tra cittadino e istituzioni si fa più teso e delicato. Ad Alghero, il dibattito si riaccende in seguito alla decisione dell'Amministrazione comunale di aderire alla cosiddetta "rottamazione quinquies". A intervenire sul tema, attraverso un comunicato diffuso il 4 aprile 2026, è il gruppo consiliare di Forza Italia (composto da Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini), che siede nei banchi dell'opposizione all'interno del Consiglio comunale, l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della città.

L'architettura del sistema: cos'è la rottamazione Per inquadrare la portata della notizia, è necessario decodificare lo strumento normativo al centro della discussione. Nel linguaggio giuridico e amministrativo, il termine rottamazione delle cartelle esattoriali indica una procedura agevolata concessa dallo Stato (o in questo caso, recepita dall'ente locale) che permette al contribuente di estinguere i propri debiti versando esclusivamente l'importo residuo delle imposte omesse, con lo stralcio totale delle sanzioni e degli interessi di mora accumulati nel tempo. Questo meccanismo interviene sul rapporto con il fisco. La parola deriva dal latino fiscus, che indicava originariamente il cesto di vimini utilizzato per raccogliere e custodire il denaro pubblico, e oggi rappresenta l'insieme degli organi statali o locali deputati alla riscossione dei tributi.

La genesi politica e le dichiarazioni dell'opposizione Nel proprio documento, gli esponenti di Forza Italia rivendicano la paternità politica dell'iniziativa a livello locale, esprimendo soddisfazione per una decisione definita tuttavia tardiva: la proposta era stata infatti formalizzata dal gruppo già nel mese di gennaio. Nelle parole dei consiglieri, la misura rappresenta «uno strumento di equità e buon senso, capace di offrire a famiglie e imprese una concreta possibilità di rimettersi in regola con il fisco».

L'analisi dell'opposizione si sposta poi sul piano del metodo e delle dichiarazioni pubbliche. Il comunicato muove una critica diretta all'assessore Daga — membro della Giunta, ovvero l'organo esecutivo nominato dal Sindaco per governare specifici settori dell'amministrazione — ricordando le posizioni espresse in passato sull'argomento. Il gruppo di minoranza non intende «sottacere, le frasi infelici proferite dall’assessore Daga in quella fase», definendole «Dichiarazioni inaccettabili, rivolte di fatto contro chi vive una condizione di difficoltà economica, contro chi non è riuscito a far fronte ai propri obblighi tributari ma intende onorarli, chiedendo solo un’occasione sostenibile per farlo».

L'imperativo di una fiscalità non punitiva A conclusione della nota, la coalizione ribadisce la propria visione del sistema impositivo, che deve essere «non punitiva, ma capace di accompagnare i contribuenti verso la regolarizzazione». Assicurando una futura vigilanza affinché all'adesione formale seguano atti concreti di gestione rispettosa delle fragilità, la minoranza sottolinea come oggi i cittadini abbiano «l’opportunità di instaurare un rapporto nuovo, più equilibrato e sostenibile, con il fisco».

L'adozione di misure di sanatoria solleva ciclicamente un interrogativo strutturale sulle politiche di bilancio pubbliche: l'applicazione inflessibile delle sanzioni garantisce davvero una maggiore equità sociale tutelando chi versa regolarmente le imposte, oppure la strutturazione di vie d'uscita agevolate rappresenta l'unico compromesso logico per evitare il tracollo definitivo dei cittadini in stato di bisogno e garantire liquidità alle casse comunali?