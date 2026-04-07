Quando la democrazia entra in classe: le scuole sarde protagoniste del "Question Time"

C'è un filo invisibile, ma incredibilmente tenace, che lega i banchi delle nostre scuole alle aule dove si prendono le decisioni per il Paese. È un percorso fatto di curiosità, di studio e di voglia di capire. Se ti sei mai chiesto come si possa riavvicinare i giovani alla politica, quella fatta di regole e istituzioni e non di scontri urlati, la risposta passa spesso attraverso il dialogo diretto. Domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 10:30, questo dialogo troverà un riconoscimento ufficiale in via Giudice Guglielmo 46, a Cagliari. Nella sala al piano terra dell’Ufficio Scolastico Regionale verranno infatti svelati e premiati gli istituti superiori sardi vincitori del progetto "Question Time".

L'architettura del progetto: l'incontro tra memoria e futuro Per comprendere il valore profondo di questa giornata, occorre guardare agli attori che hanno costruito l'iniziativa. Da un lato c'è l'Ufficio Scolastico Regionale (USR), ovvero l'articolazione periferica del Ministero dell'Istruzione, l'ente che governa, organizza e vigila sul sistema scolastico dell'intera Isola. Dall'altro lato c'è l'Associazione nazionale ex parlamentari, guidata a livello regionale da Michele Cossa, che ha diffuso l'annuncio. Si tratta di un'organizzazione che raccoglie coloro che hanno già servito lo Stato all'interno delle Camere: l'obiettivo è trasformare l'esperienza istituzionale accumulata in uno strumento di servizio e di educazione per le nuove generazioni.

Il significato delle parole: l'arte di fare domande Il cuore del progetto ruota attorno al concetto di "Question Time". Questa espressione inglese, traducibile letteralmente come "tempo delle interrogazioni", definisce uno strumento cardine delle democrazie moderne: è il momento specifico in cui i parlamentari rivolgono domande dirette, puntuali e a risposta immediata ai membri del Governo.

Portare questa dinamica all'interno delle aule scolastiche ha richiesto un approccio pedagogico attento. Significa insegnare ai ragazzi non solo a fare le domande giuste, ma a padroneggiare le regole del confronto civile. L'etimologia stessa della parola democrazia — dal greco antico dêmos (popolo) e krátos (potere) — ci ricorda che il potere popolare è un esercizio che richiede una partecipazione attiva, informata e consapevole, pena il suo svuotamento.

L'iniziativa, strutturata come un percorso di educazione civica, ha generato un interesse vivace tra i giovani partecipanti, permettendo loro di confrontarsi faccia a faccia con chi i meccanismi parlamentari li ha vissuti in prima persona. Durante la conferenza stampa di domani verranno illustrati gli esiti complessivi di questo viaggio e presentati gli elaborati degli studenti premiati.

Mentre questi ragazzi si preparano a ricevere il meritato riconoscimento per aver studiato da vicino il motore delle nostre istituzioni, viene naturale porsi un interrogativo: la distanza siderale che spesso percepiamo tra i cittadini e il "Palazzo" è davvero una frattura incolmabile, oppure basta fornire ai nostri giovani gli strumenti giusti per trasformarli, domani, in una società civile più consapevole della nostra?