L'alleanza per l'infanzia: Alghero sigla il primo "Patto Educativo Digitale" per la fascia 0-6 anni

In un'epoca in cui le interfacce luminose si sostituiscono con allarmante frequenza ai volti umani fin dalla culla, la pedagogia è chiamata a riprendere il controllo del proprio spazio d'azione. La città di Alghero muove un passo in questa direzione, tracciando una linea di demarcazione netta nel panorama nazionale: è il primo polo urbano a varare un progetto sistemico e strutturato sull'educazione digitale dedicato esclusivamente all'infanzia, ovvero ai bambini dai zero ai sei anni.

Il traguardo formale di questa iniziativa è stato celebrato martedì scorso negli spazi del Quarter, il complesso architettonico che funge da cuore culturale cittadino. Tuttavia, per comprendere l'ingranaggio di questo processo, occorre smontarne la terminologia e osservare come agisce la macchina amministrativa.

L'architettura del progetto: cos'è il Coordinamento Pedagogico A innescare e guidare il progetto è stato il Coordinamento Pedagogico del Comune. Ma cos'è, esattamente, un Coordinamento Pedagogico Territoriale (spesso indicato con l'acronimo CPT)? Non si tratta di un semplice ufficio burocratico, ma del sistema nervoso dell'educazione locale: è una rete istituzionale che unisce e fa dialogare i nidi e le scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private, con lo scopo di armonizzare i metodi formativi su tutto il territorio.

È proprio grazie a questo organo che l'amministrazione ha potuto coinvolgere la maggior parte degli istituti cittadini. L'uso della parola Patto, del resto, non è casuale. Etimologicamente, il termine deriva dal latino pactum, participio passato del verbo pacisci, che significa "accordarsi", "stringere un legame". Non siamo dunque di fronte a una direttiva calata dall'alto, ma a un'alleanza orizzontale che richiede la firma morale di tutte le parti in causa: istituzioni, educatori e famiglie.

Le dinamiche e le dichiarazioni: la ricerca dell'equilibrio Il lavoro preparatorio ha radici lontane. Iniziato nell'ottobre dello scorso anno con la formazione specifica dei dirigenti scolastici, il programma si è progressivamente ramificato. In questo solco si innestano le parole di Maria Grazia Salaris, Assessora al Benessere Familiare (la delega della Giunta preposta proprio alle reti sociali e al supporto alla genitorialità), presente all'incontro conclusivo insieme al sindaco Raimondo Cacciotto e all'Assessora Raffaella Sanna.

L'esponente della Giunta ha definito i contorni dell'iniziativa: «Il Patto Educativo Digitale rappresenta una presa di consapevolezza e risponde all’esigenza delle famiglie per affrontare il tema dell’educazione digitale e garantire un rapporto e un approccio equilibrato con la tecnologia».

La dichiarazione fissa un principio fondamentale: l'amministrazione non promuove una crociata anacronistica contro lo strumento informatico, ma ne ricerca un impiego "equilibrato". Per tradurre questo concetto in pratica clinica e didattica, il progetto (guidato dalla coordinatrice Giovanna Palomba) si è avvalso delle competenze del dottor Gavino Puggioni e del team di "Logout Livenow". Insieme, hanno portato l'educazione digitale all'interno di otto scuole, fornendo agli adulti – educatori e genitori – non solo teorie, ma linee guida tangibili sui benefici e sui rischi legati all'uso dei dispositivi.

Una finestra critica: la plasticità del cervello infantile La scelta di concentrarsi sulla fascia 0-6 anni è il cuore nevralgico della questione. In questa finestra temporale, l'essere umano attraversa il suo periodo di massima plasticità cerebrale. Il cervello del bambino non è ancora strutturato per decodificare il bombardamento passivo di stimoli offerto da uno schermo, ma ha bisogno di esplorazione spaziale, di consistenza materica e di reciprocità emotiva per sviluppare correttamente il linguaggio e le capacità cognitive.

L'iniziativa algherese ci impone, in veste di osservatori e di cittadini, una riflessione maieutica profonda. In una società che ha progressivamente delegato alla tecnologia il ruolo di "babysitter silenziosa" per arginare i ritmi frenetici del quotidiano, siamo ancora in grado di fare da filtro tra i nostri figli e la rete? Un patto istituzionale fornisce senza dubbio la cornice e gli strumenti, ma il vero banco di prova rimane il perimetro delle nostre case. La sfida, per gli adulti, non è tanto insegnare ai bambini come usare un tablet, quanto avere la forza di spegnerlo per tornare a guardarli negli occhi.