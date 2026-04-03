L'architettura della bellezza: Bosa e la sfida dei 2,5 milioni per non essere solo un "borgo"

Pensa alla parola borgo. La sua radice etimologica ci riporta al germanico burg, che indicava un luogo fortificato, un rifugio cinto da mura per difendersi dalle minacce del mondo esterno. Oggi, per un affascinante paradosso della storia, i borghi italiani non si chiudono affatto, ma cercano disperatamente di aprirsi per sopravvivere. Bosa, con le sue case pastello adagiate sulle sponde del fiume Temo, è l'emblema vivo di questa transizione complessa.

La notizia giunta in queste ore dal palazzo comunale certifica l'inserimento della città nel programma regionale "Turismo nei borghi". Tradotto nella cruda realtà dei numeri, significa un'iniezione di 2,5 milioni di euro spalmati su tre anni. Dobbiamo capire ora da dove arrivano queste risorse, con quali strumenti burocratici si muovono e, soprattutto, come verranno calate nella fisicità delle strade che calpesti.

Il motore dei fondi: cos'è l'FSC e l'accordo quadro I soldi pubblici non piovono dal cielo per pura benevolenza istituzionale. Il comunicato ufficiale cita esplicitamente gli "obiettivi della programmazione FSC 2021–2027". Dobbiamo sciogliere questa sigla per comprendere l'ingranaggio: FSC sta per Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. È lo strumento finanziario principale con cui lo Stato italiano, in accordo con le direttive europee, tenta di ricucire lo strappo economico tra i territori più sviluppati e quelli periferici che rischiano il lento spopolamento.

Per sbloccare questi 2,5 milioni e trasformarli in cantieri, la prossima settimana verrà siglato un "accordo quadro". Nel diritto amministrativo, l'accordo quadro non è il contratto d'appalto per comprare le pietre o i cavi elettrici, ma la cornice giuridica primaria: un patto formale tra la Regione (che eroga) e il Comune (che riceve) che stabilisce le regole d'ingaggio, i tempi e i limiti di spesa generali, fornendo la base legale per far partire le singole gare d'appalto.

L'anatomia dell'investimento: i cinque pilastri Leggendo le voci di spesa, si nota che l'amministrazione non ha puntato sulla costruzione di un'unica "cattedrale nel deserto", ma ha frammentato il capitale in cinque azioni che si innestano sul tessuto urbano preesistente (già incardinato nell'Itinerario delle 7 Città Regie): Viabilità e sottoservizi (900.000 euro): È la fetta più consistente dell'intero fondo. I "sottoservizi" sono l'infrastruttura invisibile di una città: fognature, reti idriche, cavidotti che scorrono sotto il selciato. Non godono del favore delle macchine fotografiche, ma senza di essi il centro storico rischierebbe il collasso strutturale e igienico di fronte all'aumento dei visitatori. L'Ostello della Gioventù (650.000 euro): Un massiccio intervento di recupero per intercettare il turismo "lento", quello fatto di camminatori e giovani, vitale per tentare la strada della destagionalizzazione. Il Teatro Civico (350.000 euro): Un investimento sull'efficientamento di un presidio culturale, con l'obiettivo di garantire che la città produca cultura e aggregazione anche nei mesi invernali. Illuminazione artistica (300.000 euro): Un intervento scenografico per enfatizzare l'estetica monumentale nelle ore notturne, rafforzando l'impatto visivo del borgo. Informazione turistica digitale (300.000 euro): L'attivazione di un sistema integrato per unire l'accoglienza fisica a quella tecnologica, guidando il visitatore con gli strumenti della contemporaneità.

La visione politica: le voci del Palazzo Le dichiarazioni degli amministratori svelano l'impianto teorico dietro l'operazione finanziaria. Il sindaco Alfonso Marras rivendica il posizionamento strategico della sua città nel panorama isolano: «La Città di Bosa è stata inserita in questo programma di investimenti non a caso, ma perché rappresenta un caso emblematico di eccellenza territoriale, un esempio di come l’identità, la qualità del patrimonio storico e paesaggistico, possano essere motori di sviluppo culturale, turistico ed economico». Sulla stessa linea logica, l'assessore al Turismo Marco Francesco Mannu sposta l'accento sulle dinamiche di mercato e di reputazione: «Il programma Turismo nei borghi, nel quale Bosa è inclusa con pieno merito, rappresenta un’opportunità che sfrutteremo per affermare strategie di marketing territoriale capaci di posizionare la città in un network di destinazioni di qualità riconosciuta, intercettare flussi turistici nazionali e internazionali orientati verso esperienze autentiche, rafforzare la reputazione del borgo in termini di qualità urbana, conservazione del patrimonio e vivibilità e favorire la destagionalizzazione attraverso un’offerta culturale strutturata e coerente».

La vera sfida oltre il marketing I fatti ci restituiscono l'immagine di un ente pubblico che interviene in maniera profonda per restaurare e potenziare il proprio palcoscenico urbano. Eppure, osservando questo esborso milionario e la sua destinazione, è nostro dovere intellettuale sollevare un interrogativo che riguarda l'anima stessa dei luoghi che amiamo. Trasformare un borgo in una perfetta e "certificata" macchina di accoglienza per i turisti è ormai l'unica via possibile per salvarne l'economia, o nasconde il rischio sottile di trasformare un paese vivo in un bellissimo museo a cielo aperto, dove la "vivibilità" è calibrata più per lo sguardo del passante che per i bisogni del residente?

I 900mila euro destinati alla prosaicità vitale delle fogne e dei tubi sembrano voler scongiurare questo pericolo, tutelando le fondamenta del vivere quotidiano prima ancora delle facciate. Ma tu, quando ti immergi nell'atmosfera di questi vicoli antichi, preferisci l'ordine impeccabile di una destinazione d'eccellenza o cerchi ancora le ruvidezze autentiche di chi quei luoghi li abita ogni giorno dell'anno? La parola o meglio, l'azione, ora, passa ai cantieri.