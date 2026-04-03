Alghero, il cantiere della discordia: l’estetica dell'attesa e lo scontro politico su Piazza Pino Piras

Nel cuore urbano di Alghero, là dove la stratificazione storica incrocia i flussi nevralgici del commercio cittadino, una recinzione da cantiere si è trasformata nel perimetro di un aspro scontro politico. L'epicentro della controversia è l'area che abbraccia Piazza Pino Piras e Largo San Francesco, attualmente occupata dai lavori di riqualificazione dell'ex caserma. A sollevare la questione, trasformando un tema di gestione cantieristica in un atto di accusa sull'incapacità esecutiva dell'ente pubblico, sono i consiglieri comunali di Forza Italia (Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini), i quali siedono sui banchi dell'opposizione.

Nel sistema degli enti locali è bene ricordarlo, il ruolo dell'opposizione consiliare non è meramente ostruzionistico, ma costituisce il contrappeso democratico essenziale per vigilare sull'operato della Giunta, ovvero l'organo esecutivo guidato dal Sindaco e composto dagli Assessori. Ed è proprio contro un membro dell'esecutivo che si scagliano gli Azzurri.

La genesi del conflitto: le promesse di novembre Il nodo centrale dell'argomentazione azzurra risiede nella discrasia (disorganizzazione) tra l'impegno politico assunto e la realtà materiale dei luoghi. La contestazione affonda le sue radici nello scorso novembre, quando, secondo la ricostruzione dell'opposizione, l'amministrazione prese precisi impegni per mitigare l'impatto visivo dei lavori.

Le dichiarazioni dei consiglieri sono nette e non ammettono sfumature: «L’Amministrazione aveva assunto impegni chiari già nel novembre scorso – ricordano gli esponenti azzurri – quando l’assessore Marinaro aveva garantito interventi per mascherare il cantiere con pannelli decorativi, capaci di restituire dignità estetica a un’area così prestigiosa».

Per comprendere la portata di questo impegno, occorre decodificare il linguaggio tecnico. La promessa riguardava l'installazione di coperture recanti le immagini del rendering (la traduzione grafica digitale che simula l'aspetto architettonico del progetto una volta ultimato) o, in alternativa, elementi artistici identitari. L'accusa, fattuale e constatabile da chiunque transiti nell'area, è che ad oggi nulla di tutto ciò sia stato messo in opera.

Il decoro urbano come bene giuridico ed economico Il gruppo consiliare definisce l'attuale situazione ricorrendo a parole di grave peso istituzionale, parlando di «promesse disattese» e di un «totale disinteresse verso il decoro urbano e verso le esigenze di cittadini e operatori economici».

L'uso del termine decoro merita qui uno scavo etimologico. Derivante dal verbo latino decere (convenire, essere appropriato), il decoro urbano non è un semplice vezzo estetico, una cosmetica della città. Nella giurisprudenza amministrativa, esso rappresenta un bene giuridico tutelato, un elemento che incide direttamente sulla qualità della vita dei consociati e sul valore economico del territorio.

È proprio questo cortocircuito tra estetica ed economia che Forza Italia fotografa nella sua denuncia: «Oggi Piazza Pino Piras e Largo San Francesco sono circondati da un’oscena recinzione di plastica rossa, obsoleta e degradata, che custodisce detriti e materiali di risulta del cantiere. Una ferita aperta nel cuore della città, che deturpa gravemente l’area e genera continue proteste da parte di cittadini e turisti».

Le ricadute materiali di questa "ferita" si misurano sui registri di cassa delle attività limitrofe. I consiglieri evidenziano come i commercianti della zona e della vicina via Sassari subiscano «disagi e una pesante riduzione dei flussi turistici e dei passanti», arrivando alla deduzione logica che «questa situazione sta danneggiando concretamente l’economia locale».

L'ultimatum e il dilemma amministrativo L'intervento di Forza Italia si chiude non con un invito, ma con una vera e propria intimazione che alza il livello della dialettica consiliare, in vista dell'imminente avvio della stagione estiva. I toni si fanno perentori: «Non c’è più tempo per rinvii o giustificazioni. Questa è l’ultima denuncia che rivolgiamo all’Amministrazione. Si intervenga immediatamente per ridurre l’impatto della recinzione, arretrandola ove possibile, e per installare finalmente i pannelli decorativi promessi mesi fa». Il tutto suona come una sentenza politica anticipata: in caso di perdurante inerzia, per l'opposizione sarà certificata «l’incapacità dell’Amministrazione di garantire persino il minimo livello di decoro urbano».

Dinamicamente, la palla passa ora alla Giunta. Il fatto di cronaca ci pone tuttavia di fronte a un interrogativo che trascende lo scontro di fazione e investe la natura stessa dell'amministrazione pubblica in una città a forte vocazione turistica. Fino a che punto il disagio fisiologico generato da un'opera pubblica (necessaria per il rinnovamento infrastrutturale) può spingersi senza tradursi in un danno economico e d'immagine insostenibile per la comunità che la ospita? La rete di plastica rossa è il dazio inevitabile per il progresso, o l'emblema di una macchina burocratica che inciampa nella gestione del quotidiano?