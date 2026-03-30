Il Governo blinda il "Decreto Bollette": martedì il voto di fiducia alla Camera. L'agenda di Montecitorio

L'Esecutivo forza la mano per approvare il testo contro i rincari energetici. Al via anche le discussioni su liste d'attesa nella sanità, edilizia popolare e la commemorazione dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino.

La settimana parlamentare a Montecitorio entra subito nel vivo con lo strumento politico più affilato a disposizione dell'Esecutivo. Al termine della discussione generale di lunedì 30 marzo, il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul cosiddetto "Decreto bollette".

La blindatura sull'energia Il testo in esame è il decreto-legge 21/2026. Il titolo formale della norma recita: "Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie". Oltre agli aiuti economici diretti, il documento contiene norme per sbloccare la saturazione delle reti elettriche e integrare i centri di elaborazione dati nel sistema energetico nazionale. Il provvedimento deve essere approvato e inviato al Senato in tempi stretti (la scadenza per la conversione è fissata al 21 aprile 2026). Che cos'è esattamente la Questione di Fiducia? Nel nostro ordinamento costituzionale, quando il Governo pone la fiducia su una legge, sta lanciando un ultimatum alla sua stessa maggioranza parlamentare: "O approvate questo testo esattamente così com'è, senza modificarne una virgola, o noi ci dimettiamo". Dal punto di vista pratico e procedurale, la fiducia fa decadere in un colpo solo tutti gli emendamenti (le proposte di modifica) presentati dalle opposizioni, azzerando i tempi del dibattito e costringendo l'Aula a un voto secco.

La chiamata nominale e le sedute notturne La tempistica del voto è scandita dal regolamento. L'Assemblea è convocata per le ore 12:20 di martedì 31 marzo per le dichiarazioni di voto. A partire dalle 14:00 si procederà con la votazione per appello nominale: il banco della presidenza chiamerà ogni singolo deputato per nome, il quale dovrà dichiarare il proprio voto ad alta voce davanti all'intera Aula. Superato lo scoglio della fiducia, l'esame del testo proseguirà a oltranza, con sedute notturne previste (dalle 21 alle 24) sia per martedì che per i giorni successivi, fino al via libera definitivo dell'articolato.

Le altre partite in Aula: liste d'attesa e case popolari L'agenda della Camera, tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, prevede altri snodi cruciali per i cittadini (compatibilmente con i tempi di chiusura del decreto energia): Sanità: Verranno discusse le mozioni per la celere riduzione delle liste di attesa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Casa: Riprenderà il cammino la proposta di legge (Pdl 1562-A) sulla programmazione dell'edilizia residenziale pubblica. Il testo punta a istituire agevolazioni fiscali per recuperare gli immobili sociali e sostegni economici diretti per facilitare l'accesso alla locazione e il pagamento degli affitti. Mare: I deputati dovranno votare per stabilire il termine di conclusione dell'esame del collegato alla manovra finanziaria sulla "Valorizzazione della risorsa mare", già licenziato dal Senato.

Infine, la giornata di mercoledì 1° aprile si aprirà nel pomeriggio (ore 15:00) con il consueto question time (le interrogazioni a risposta immediata al Governo), per poi lasciare spazio, alle 16:15, alla commemorazione istituzionale di Paolo Cirino Pomicino.