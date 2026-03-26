La "Rivoluzione gentile" di Cappellacci parte da Roma: Letta e Dalla Chiesa a battesimo del manifesto politico

Il deputato sardo lancia un libro e una scuola di formazione gratuita per riportare l'etica nella leadership. Niente urla da talk show, ma un tour che da oggi toccherà tutta l'isola e il resto d'Italia.

In un'epoca politica dominata dai megafoni e dagli scontri perenni, c'è chi prova a invertire la rotta proponendo un disarmo verbale. Il deputato sardo di Forza Italia Ugo Cappellacci sceglie il Teatro de' Servi di Roma per il battesimo della sua ultima fatica letteraria: "La rivoluzione gentile – verso la leadership della gentilezza".

L'appuntamento è per le 17 di oggi. Ad affiancare l'autore in questo salotto insolitamente pacato ci sono figure storiche del moderatismo italiano come l'eterno pontiere Gianni Letta (già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) e la deputata Rita dalla Chiesa, con la conduzione televisiva e garbata di Licia Colò.

Il metodo e non lo slogan Il testo, precisa l'entourage, non è un programma elettorale camuffato da saggio, ma la proposta di un metodo nuovo. Un approccio fondato sulla responsabilità e sulla qualità dell'impegno pubblico.

La sintesi dell'operazione è affidata alle parole dello stesso autore: «La Rivoluzione gentile non è uno slogan, ma un invito a riflettere sui valori che devono orientare la vita pubblica». Nel comunicato si ricorda che Ugo Cappellacci è il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati. Ma che potere ha, all'atto pratico, questa poltrona? È uno snodo cruciale. Questa commissione parlamentare è il filtro dove vengono scritte, modificate o bloccate tutte le leggi che riguardano la sanità pubblica, le pensioni, l'assistenza alle disabilità e le politiche familiari. Chi la presiede detta i tempi e l'agenda su riforme che toccano direttamente la salute e il portafoglio dei cittadini.

Dalla carta alla cattedra virtuale Il libro è solo il primo miglio di un percorso più strutturato. Dalle pagine stampate nasce infatti la Scuola di Leadership della Rivoluzione Gentile. Si tratta di un progetto formativo online, aperto a tutti e totalmente gratuito. L'idea è quella di far salire in cattedra ministri, amministratori locali, giornalisti e figure della società civile per formare la classe dirigente del futuro sui temi dell'etica pubblica.

La tappa romana inaugura un tour che nei prossimi mesi si sposterà fisicamente sui territori. Il cammino attraverserà capillarmente tutte le province della Sardegna, per poi risalire lo stivale toccando piazze importanti come Milano, Verona e Cosenza.