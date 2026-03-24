Ciclone Harry, c'è tempo fino al 28 marzo per i rimborsi agricoli. Agus: "Non lasciamo indietro nessuno"

L'Agenzia nazionale Agea proroga la scadenza per segnalare i danni tramite l'app ufficiale. Le istruzioni per le aziende sarde e l'appello dell'assessore regionale per mappare i terreni colpiti.

di Pasqualino Trubia

La burocrazia concede qualche giorno in più a chi ha perso i raccolti o le attrezzature sotto la furia dell'acqua e del vento. La scadenza per segnalare i danni causati dal Ciclone Harry (che ha colpito l'isola lo scorso 20 gennaio) alle aziende agricole sarde è stata ufficialmente prorogata al 28 marzo 2026.

La decisione è arrivata direttamente da Roma, accogliendo la richiesta presentata dall'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Agus.

La mappa dei danni passa per lo smartphone La procedura per ottenere i ristori statali a seguito dell'ondata di maltempo non prevede scartoffie cartacee, ma viaggia esclusivamente per via telematica. Per mappare con precisione le criticità e accedere ai fondi, le imprese e i cittadini colpiti devono utilizzare un'applicazione specifica messa a disposizione dallo Stato: la "App Geo Tag Ciclone Harry – Foto Georeferenziate". Cosa significa "Foto Georeferenziata" e cos'è l'AGEA? L'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è la "cassaforte" dello Stato per il settore primario: è l'ente che gestisce e distribuisce fisicamente i soldi e i rimborsi agli agricoltori. Una foto georeferenziata è una fotografia che registra al suo interno, in modo automatico e invisibile, le coordinate satellitari GPS esatte del luogo in cui è stata scattata. In questo modo, quando un agricoltore fotografa un campo allagato o una serra distrutta tramite l'App dell'Agea, fornisce la prova inconfutabile che quel danno si trova esattamente in quel preciso pezzo di terra, prevenendo le truffe e velocizzando l'erogazione dei rimborsi.

L'appello di Agus: "Usate l'applicazione" L'estensione dei termini rappresenta una boccata d'ossigeno per chi, a causa dei disagi o della poca dimestichezza con gli strumenti digitali, non era ancora riuscito a completare la pratica.

L'assessore Agus inquadra l'obiettivo politico e pratico della proroga: «La proroga è una notizia importante perché ci consente di allargare la platea delle aziende che potranno accedere ai ristori. In una fase così delicata è fondamentale non lasciare indietro nessuno».

Il titolare dell'Agricoltura lancia poi un appello diretto al comparto, chiamando in causa le associazioni di categoria per spargere la voce nelle campagne: «Ora è essenziale che le aziende utilizzino l’applicazione, è un passaggio necessario per essere riconosciuti all’interno del sistema dei ristori. Per questo abbiamo coinvolto anche le associazioni di categoria, affinché contribuiscano a diffondere capillarmente l’informazione su questa nuova scadenza».

L'applicazione e le istruzioni per il download sono disponibili nella sezione "Servizi" del portale ufficiale dell'Agea.