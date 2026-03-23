Alghero: Assessori "alla sbarra" una volta al mese: Europa Verde apre la sede. Mercoledì si parte con i Lavori Pubblici

Il partito lancia un ciclo di dibattiti civici per rendicontare l'operato della Giunta algherese. Il primo a rispondere sarà il vicesindaco Francesco Marinaro. Sezione aperta tutti i venerdì e spazi gratis per le associazioni.

La politica prova a scendere dal piedistallo e torna in sezione. Ad Alghero, il circolo locale di Europa Verde inaugura una nuova stagione di incontri pubblici con un obiettivo chiaro: azzerare la distanza tra il Palazzo e la strada, costringendo chi amministra a metterci la faccia.

L'iniziativa prevede un appuntamento fisso mensile in cui ogni singolo assessore della Giunta sarà chiamato a rendicontare pubblicamente il proprio operato, rispondendo direttamente ai cittadini.

Il primo banco di prova: i cantieri cittadini Il debutto di questa "operazione trasparenza" è fissato per mercoledì 25 marzo alle ore 18:30, presso la sede del partito in via Pascoli 16/A.

Come si evince dalla locandina diffusa in queste ore, il primo a finire sotto la lente d'ingrandimento del "Dibattito Civico" sarà Francesco Marinaro, vicesindaco e titolare della pesante delega ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Decoro Urbano. Il tema dell'incontro è "Costruire la città di domani". A dettare i tempi e moderare il confronto ci penserà il consigliere comunale Giampietro Moro.

Il manifesto: "Annullare il distacco col popolo" La ratio dell'iniziativa è esplicitata nel documento diramato dal direttivo cittadino, che rivendica la volontà di riattivare i canali di partecipazione popolare ormai atrofizzati: «La partecipazione è sempre stata al centro della nostra azione amministrativa e politica, ed è esattamente con questo spirito che intendiamo promuovere tutte le iniziative ed attività di partito. Con il 25 Marzo Europa Verde Alghero inaugura una stagione di riunioni che vogliono portare all’attenzione pubblica il lavoro di ciascun assessorato locale, di modo da annullare il distacco tra cittadini e Istituzioni e creare nuovi momenti di confronto che riavvicinino in maniera reale la politica al popolo».

Porte aperte il venerdì e spazi per le associazioni Il piano per riavvicinare la cittadinanza non si limita all'evento mensile. Europa Verde ha deciso di tenere aperta la propria sede di via Pascoli ogni venerdì, dalle 18:30 alle 20:30. Uno "sportello" in cui chiunque potrà incontrare faccia a faccia i consiglieri comunali e gli amministratori del partito.

L'ultimo passaggio del comunicato trasforma la segreteria politica in un vero e proprio hub civico, offrendo le mura della sede a chi non ha un tetto per riunirsi: «Ricordiamo che la sede è a disposizione delle associazioni cittadine che non trovano spazio per incontrarsi e svolgere la propria attività. È nostra responsabilità rimettere il partito a disposizione dei cittadini e provare ad annullare il più possibile la distanza tra istituzioni ed elettori».