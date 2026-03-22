Prove di alleanza a Ittiri: il PSd'Az apre al centrosinistra di Cuccu. E per Sassari nascono i "dipartimenti" - Piana all'agricoltura e Lai alla valorizzazione della lingua sarda

La Federazione provinciale sardista vara le riunioni itineranti. Faccia a faccia tra la dirigenza locale e il candidato sindaco. Il segretario Gaspa annuncia i nuovi tavoli tecnici per la Città Metropolitana.

di Pasqualino Trubia

La politica esce dalle stanze del capoluogo e torna a misurare le distanze sul territorio. Venerdì 20 marzo, tra le mura dell'ex Pretura di Ittiri, il Coordinamento della Federazione di Sassari del Partito Sardo d'Azione ha inaugurato la sua nuova stagione di riunioni "itineranti".

Un vertice a due facce: da un lato la riorganizzazione interna del partito, dall'altro le manovre elettorali in vista delle imminenti elezioni comunali.

L'apertura politica al centrosinistra Il tavolo ittirese si è trasformato in un crocevia per le alleanze locali. Ai lavori del PSd'Az hanno partecipato due figure chiave dell'amministrazione uscente: il sindaco Antonio Sau e l'assessore Baingio Cuccu, attuale candidato sindaco indicato dalla coalizione di centrosinistra (CSX).

A tessere la tela è stato il primo cittadino uscente, che ha riconosciuto il peso politico dei sardisti: «Il PSd'Az è un Partito storico e con Valori consolidati, Partito che celebra congressi e si confronta con la base». Da qui l'esortazione a costruire un dialogo per il futuro di Ittiri.

L'invito non è caduto nel vuoto. Il segretario cittadino del PSd'Az, Andrea Cossu, ha messo sul tavolo la disponibilità ufficiale della sua Sezione ad aprire un confronto diretto con la coalizione di Cuccu. La Federazione provinciale, pur garantendo supporto, ha lasciato carta bianca alla sede locale nel rispetto della sua autonomia decisionale.

La nuova macchina organizzativa: i Dipartimenti Oltre le alleanze, il vertice guidato dal Segretario di Federazione Gavino Gaspa ha ratificato un cambio di passo nella struttura del partito. L'obiettivo è creare una solida piattaforma programmatica per tutta l'area della Città Metropolitana di Sassari.

Per farlo, il Coordinamento ha approvato all'unanimità la creazione di 10 Dipartimenti tematici, veri e propri tavoli tecnici che si avvarranno di accademici e professionisti per studiare i problemi del territorio.

I primi due motori sono già accesi e hanno i loro coordinatori: Dipartimento Valorizzazione della Lingua Sarda, patrimonio culturale e storia del partito, affidato ad Antonello Lai. Dipartimento Politiche agricole, risorse idriche, pesca e ambiente, guidato da Tore Piana.