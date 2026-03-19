Villa Maria Pia tra voragini e rifiuti: Forza Italia denuncia il degrado nella "casa" del Consiglio comunale

Una buca profonda senza transenne e una discarica abusiva sul lato destro dell'edificio. L'opposizione va all'attacco: "Se questo è lo stato del luogo simbolo della democrazia cittadina, figuriamoci il resto di Alghero".

Una buca profonda e non segnalata, affiancata da un accumulo incontrollato di spazzatura. Non siamo nell'estrema periferia o in un terreno di campagna, ma nel cortile di Villa Maria Pia, l'edificio che attualmente ospita le sedute del Consiglio comunale di Alghero.

A sollevare il caso, denunciando lo stato di abbandono dell'area, è il gruppo consiliare di Forza Italia.

Il paradosso istituzionale e la sicurezza L'attenzione dei consiglieri azzurri si concentra sul lato destro della struttura. Qui, secondo la denuncia, si è creata un'insidia inaccettabile per i pedoni e gli automobilisti, aggravata dalla presenza di una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

La critica politica si basa sul contrasto stridente tra l'importanza del luogo e la sua attuale manutenzione: l'edificio dove si prendono le decisioni più importanti per il futuro della città è lasciato all'incuria.

Divulgazione Cristallina: Il comunicato dell'opposizione parla di un "pericolo per la pubblica incolumità". Che cosa comporta questo a livello amministrativo? Lasciare una voragine profonda senza transenne, nastro segnaletico o cartelli in un'area pubblica significa esporre l'ente a un rischio legale ed economico enorme. Se un cittadino dovesse infortunarsi cadendo in quella buca, il Comune (e quindi la collettività) sarebbe chiamato a pagare i danni per omessa custodia.

L'attacco dell'opposizione: "Immagine indegna" Il documento ufficiale diffuso da Forza Italia non fa sconti all'amministrazione in carica, inquadrando la situazione della Villa come lo specchio di un problema più ampio.

«Siamo di fronte a un paradosso intollerabile – si legge nella nota – il luogo simbolo della democrazia cittadina, dove si assumono le decisioni per Alghero, è circondato da degrado, rifiuti e pericoli non segnalati. Un’immagine indegna che rappresenta plasticamente il livello di abbandono in cui versa la città».

L'ultimatum per la bonifica La richiesta inoltrata alla Giunta si articola in tre mosse giudicate non più rimandabili:

La messa in sicurezza immediata e urgente della buca. La bonifica dell'area con la rimozione della discarica abusiva. L'individuazione dei responsabili che hanno abbandonato illecitamente i rifiuti.

A chiudere il cerchio è l'avvertimento politico finale: «Non è più accettabile che neppure la sede del Consiglio Comunale venga tutelata. Se questo è lo stato dei luoghi istituzionali, è facile immaginare cosa accade nel resto della città. L’Amministrazione intervenga subito. Il tempo delle giustificazioni è finito».