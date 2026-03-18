Fratelli d'Italia serra i ranghi nel Nord Sardegna: il tour di Bignami tra referendum e nuove sedi

Il capogruppo alla Camera fa tappa a Porto Torres, Sassari e Alghero. Appello per il "Sì" sulla giustizia: "Scelta coraggiosa per restituire fiducia". Taglio del nastro per il circolo algherese.

Una giornata in tre tappe per misurare il polso del partito nel Nord Sardegna. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, ha attraversato ieri il territorio provinciale alternando campagna elettorale, riunioni istituzionali e radicamento sul territorio.

La fenomenologia del tour: partenza da Porto Torres La mobilitazione dei vertici di FdI è iniziata a Porto Torres. All'interno della sala del Museo del Porto, Bignami ha tenuto una conferenza stampa affiancato dallo stato maggiore locale e regionale del partito. Al tavolo sedevano il commissario provinciale Mauro Rotelli, il coordinatore sardo Francesco Mura, la deputata Barbara Polo, la consigliera regionale Francesca Masala e il coordinatore cittadino Gian Mario Sircana. Uno schieramento pensato per mostrare la compattezza della dirigenza locale in vista dei prossimi appuntamenti politici.

L'appello di Sassari: la battaglia sulla giustizia Il baricentro della visita si è poi spostato a Sassari, negli spazi dell’ex Ma.Ter. Davanti a una sala gremita (con la presenza dei consiglieri comunali e di esponenti storici della destra sassarese) e sotto il coordinamento del presidente del circolo Luca Babudieri, l'incontro si è focalizzato esplicitamente sulla campagna per il "Sì" al referendum sulla giustizia. Su cosa sono chiamati a votare i cittadini? L'asse portante del quesito referendario promosso dal centrodestra riguarda la separazione delle carriere. L'obiettivo è impedire ai magistrati di passare dal ruolo di Pubblico Ministero (chi indaga e accusa) a quello di Giudice (chi emette la sentenza) nel corso della loro vita professionale, garantendo così una netta distinzione tra le due funzioni.

Il messaggio lanciato durante l'incontro fissa la linea del partito senza margini di ambiguità: «Siamo di fronte a una riforma di portata storica per costruire una giustizia equa, libera e indipendente. È il momento di compiere una scelta chiara e coraggiosa: i cittadini sono chiamati al voto per sostenere un cambiamento che rafforzi il sistema giudiziario e restituisca piena fiducia nelle istituzioni».

Il taglio del nastro ad Alghero La trasferta sarda del capogruppo si è conclusa in serata sulla Riviera del Corallo. Ad Alghero, Bignami ha presieduto all'inaugurazione della nuova sede cittadina del partito, situata in via Giovanni XXIII 33. A fare gli onori di casa sono stati il presidente del circolo locale, Pino Cardi, e il capogruppo in Consiglio comunale, Alessandro Cocco. L'apertura dei nuovi uffici è stata inquadrata dai vertici algheresi in una prospettiva logistica e operativa: «La nuova sede sarà punto di riferimento per iniziative politiche e attività sul territorio, rafforzando il legame con la comunità locale».