Addio attese sotto la pioggia: 85mila euro per le nuove pensiline Arst ad Alghero

I capigruppo Mulas e Colledanchise annunciano lo stanziamento dei fondi in vista del prossimo Consiglio comunale. Risorse recuperate dall'avanzo vincolato per dare un riparo ad anziani, pendolari e turisti.

di Pasqualino Trubia

Attendere l'autobus ad Alghero significa, troppo spesso, rassegnarsi alle intemperie invernali o al sole cocente dei mesi estivi. Un vuoto infrastrutturale che colpisce in primis le fasce più deboli, come gli anziani, e che ora l'Amministrazione comunale si appresta a colmare con una specifica iniezione di liquidità.

I numeri dell'operazione e la burocrazia Nel documento finanziario che approderà sui banchi del prossimo Consiglio comunale, è stato inserito uno stanziamento di 85.000 euro destinato esclusivamente all'acquisto e all'installazione delle nuove pensiline ARST. Da dove arrivano questi soldi? Il documento contabile fa riferimento all'avanzo vincolato di bilancio. Tradotto dal burocratese, si tratta di un "tesoretto" composto da risorse risparmiate o accantonate dal Comune negli anni precedenti. Questi soldi non possono essere spesi liberamente per la gestione quotidiana del municipio (come pagare le bollette o gli stipendi), ma la legge obbliga a utilizzarli esclusivamente per investimenti e opere pubbliche ben precise.

A dare notizia dell'imminente sblocco dei fondi sono i capigruppo consiliari Christian Mulas e Marco Colledanchise. I due esponenti politici rivendicano il pressing esercitato negli ultimi mesi e, contestualmente, ringraziano il Sindaco e la giunta per aver tradotto le richieste in cifre reali.

Riportiamo le loro dichiarazioni integrali: «Dopo diverse segnalazioni e interventi portati all’attenzione del Consiglio comunale, finalmente si arriva a un risultato concreto che consentirà di dare risposte a un problema segnalato da tempo da tanti cittadini».

L'infrastruttura, spiegano Mulas e Colledanchise è una questione di utilità sociale e turistica: «Questo stanziamento rappresenta un impegno importante perché permetterà di migliorare le condizioni di attesa alle fermate e garantire maggiore dignità e sicurezza a chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico. È un intervento che consideriamo anche un gesto di civiltà e attenzione verso la comunità turistica algherese».