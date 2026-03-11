La Regione stanzia 2,5 milioni per i Centri Commerciali Naturali. Contributi a fondo perduto fino a 50mila euro.

Bando aperto per finanziare eventi e riqualificazioni nel 2026. L'assessore Cuccureddu: "Risorse più ingenti per rafforzare il commercio di prossimità". Scadenza al 31 marzo.

di Pasqualino Trubia

Cagliari – Una boccata d'ossigeno per le vetrine dei centri storici e dei quartieri sardi. L’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio ha messo sul tavolo 2,5 milioni di euro destinati ai Centri Commerciali Naturali (CCN). L'obiettivo è finanziare i programmi di promozione e riqualificazione per l'intero anno solare 2026.

Prima di addentrarci nei numeri, è bene chiarire i termini. A dispetto del nome, un Centro Commerciale Naturale (CCN) non è un edificio di cemento costruito in periferia. È l'esatto opposto: si tratta di un'associazione (o consorzio) formata dai commercianti, dagli artigiani e dai ristoratori che operano in un centro storico o in una via cittadina. Unendosi in un CCN, le singole "botteghe" fanno rete per organizzare eventi, installare luminarie coordinate o lanciare campagne di sconti, affrontando uniti la concorrenza della grande distribuzione e del commercio online.

Il bando appena pubblicato prevede un contributo annuo massimo di 50.000 euro per ogni CCN (regolarmente iscritto all'elenco regionale). La Regione coprirà fino al 90% delle spese ammissibili.

I soldi dovranno essere utilizzati per scopi precisi: riqualificare la rete commerciale, promuovere i centri urbani, valorizzare i prodotti locali e migliorare l'accoglienza per i cittadini e i turisti.

Le ragioni politiche e temporali dell'intervento sono state dettate dall'assessore competente, Franco Cuccureddu: «Con questo intervento mettiamo a disposizione dei Centri Commerciali Naturali risorse più ingenti e con una tempistica più adatta ad un corretto processo di pianificazione, per rafforzare il commercio di prossimità e sostenere le iniziative di promozione dei nostri centri urbani. L’obiettivo è favorire iniziative capaci di rendere le nostre città e i nostri centri urbani sempre più attrattivi e accoglienti, sia per i cittadini sia per i visitatori».

L'esponente dell'Esecutivo sottolinea l'importanza del lavoro di squadra tra esercenti: «Intendiamo sostenere il lavoro delle reti di imprese che operano nei CCN, promuovendo progettualità e azioni di animazione territoriale che rafforzino l’identità commerciale e turistica dei nostri centri urbani».

Le regole di ingaggio sono ferree. Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica ufficiale disponibile sul sito della Regione e inviate all'indirizzo PEC dell'Assessorato (tur.supportidirezionali@pec.regione.sardegna.it).

Il termine è perentorio: c'è tempo solo fino a martedì 31 marzo 2026.