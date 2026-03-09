Politica Referendum sulla riforma della giustizia: a Sassari un incontro pubblico per discutere le ragioni del NO

Un incontro pubblico per approfondire i contenuti della riforma costituzionale della giustizia e discutere le ragioni del NO in vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 17.30 presso il Palazzo della Provincia di Sassari, su iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra.



Ad aprire e coordinare i lavori saranno la co-portavoce provinciale di Europa Verde Beatrice Podda e il segretario provinciale di Sinistra Italiana Andrea Lai. All’incontro parteciperanno il sindaco della Città Metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia, gli avvocati del Foro di Sassari Antonella Chirigoni e Elias Vacca, e il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola. L’incontro sarà un’occasione di confronto e informazione su una riforma che interviene su aspetti centrali dell’ordinamento giudiziario italiano, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e alla riorganizzazione degli organi di autogoverno della magistratura. L’iniziativa è aperta al pubblico.