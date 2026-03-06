Regione, lo scontro sui conti: Forza Italia attacca, Meloni promette la tregua

Il tesoro della Sardegna vale 750 milioni di euro. È la cifra che balla nei palazzi della Regione, bloccata in attesa della cosiddetta "manovrina" finanziaria. Da una parte l'opposizione di Forza Italia, che accusa la maggioranza di tenere in ostaggio i fondi a causa dei litigi interni. Dall'altra la Giunta guidata da Alessandra Todde, che per bocca del vicepresidente dem Giuseppe Meloni annuncia la pace armata e promette lo sblocco dei conti entro fine mese.

Il campo di battaglia Il terreno dello scontro si chiama variazione di bilancio (o assestamento). Nel vocabolario contabile, è l'operazione che permette di spendere le risorse pubbliche rimaste fuori dalla legge finanziaria principale approvata a gennaio. Soldi freschi, essenziali per far respirare ospedali, comuni, agricoltura e imprese.

L'affondo di Forza Italia I consiglieri regionali forzisti denunciano una paralisi istituzionale, puntando il dito contro le tensioni scoppiate di recente tra la presidente Todde e il Partito Democratico. L'accusa è netta: «È francamente inaccettabile che tensioni interne alla maggioranza, per equilibri, visibilità o addirittura per primogeniture politiche, possano tradursi in uno stallo su un provvedimento che incide su sanità, enti locali, infrastrutture, agricoltura e sostegno alle imprese».

Per l'opposizione, la politica sta bloccando la vita reale: «L’assestamento di bilancio non è una bandierina da piantare né uno strumento di pressione nei rapporti tra alleati, ma è un atto fondamentale di governo, che deve garantire continuità amministrativa, copertura finanziaria e risposte tempestive ed ogni giorno di ritardo si traduce in procedure bloccate, interventi rinviati, pagamenti sospesi. E a pagarne il prezzo non sono i partiti, ma cittadini e imprese».

La tregua e i fondi per gli ospedali La replica del centrosinistra arriva da Giuseppe Meloni, assessore al Bilancio e numero due della Giunta in quota Pd. Ieri gli assessori democratici sono tornati a sedersi in esecutivo: una tregua dettata anche dalla necessità di compattare le truppe per l'imminente campagna referendaria sulla giustizia.

Intercettato a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, Meloni respinge la narrazione del caos: «Vorrei tranquillizzare tutti, l'opposizione e tutti i sardi, la normale dialettica politica non condiziona i tempi della variazione bilancio: abbiamo corso sulla finanziaria, abbiamo messo al sicuro i conti della Regione e fatto in modo che venissero sbloccati i capitoli, ora ci stiamo concentrando sulla variazione».

Il piatto forte della manovra sarà la copertura dei buchi negli ospedali sardi. L'assessore traccia il cronoprogramma e spiega a che punto sono i calcoli sugli "accantonamenti" (le somme messe a riserva per coprire spese certe): «Stiamo facendo delle valutazioni sull'accantonamento per il fondo sanitario che cuba quasi 100 milioni di euro e quel che resta è in fase di programmazione, ci sarà a breve il disegno di legge in giunta, io confido che si possa approvare nel mese di marzo in giunta e poi passi all'attenzione del consiglio regionale. Qualche settimana prima o dopo non cambia la sostanza perché faremo in modo che in primavera verranno immesse queste importanti risorse nel sistema economico alla Sardegna».