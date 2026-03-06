Alghero, la Cardiologia non chiude più: turni coperti 24 ore su 24 grazie a due nuove dottoresse

La direzione dell'Asl di Sassari ripristina la guardia medica notturna all'Ospedale Civile. Di Nolfo: "Risolta un'emergenza ereditata. Stop ai trasferimenti dei pazienti verso altri presidi".

di Pasqualino Trubia

Alghero – Un infarto non guarda l'orologio. Da oggi, all'Ospedale Civile di Alghero, non lo faranno nemmeno i medici. Il reparto di Cardiologia torna a operare a tempo pieno, garantendo la copertura dei turni 24 ore su 24. A mettere la firma sul provvedimento è stata la direzione sanitaria della Asl di Sassari.

La fine dei viaggi notturni Tradotto in termini pratici, l'attivazione della sigla "H24" significa che durante la notte o nei giorni festivi ci sarà sempre uno specialista in corsia pronto a intervenire in caso di emergenze cardiache. Una mossa che punta a frenare i pericolosi trasferimenti in ambulanza verso il capoluogo sassarese. La toppa al buco d'organico è stata messa grazie all'assunzione e alla presa di servizio di due nuove dottoresse cardiologhe, unita alla disponibilità a coprire i turni da parte dei medici già in forza al reparto.

La politica rivendica il risultato A incassare il risultato e a darne notizia è il consigliere regionale della maggioranza Valdo Di Nolfo. L'esponente politico inquadra la novità come la chiusura di una ferita lasciata aperta nel recente passato: «L’attivazione della Cardiologia H24 all’Ospedale Civile di Alghero è una notizia straordinaria per la città e per tutto il territorio: era una delle emergenze ereditate che ora trova una soluzione con l'arrivo di due nuove cardiologhe che prendono servizio all'Ospedale Civile e grazie alla disponibilità di tutto il personale a cui va il mio plauso».

L'ospedale al centro La riattivazione della guardia medica continua per il cuore dei pazienti è, secondo Di Nolfo, la base per restituire dignità all'intera struttura di via don Minzoni. «Garantire il servizio H24 di cardiologia significa rafforzare concretamente la capacità dell’ospedale di rispondere alle emergenze e assicurare maggiore tutela a cittadine e cittadini – sottolinea il consigliere –. È un passo avanti significativo che va nella direzione che da tempo stiamo chiedendo: potenziare i servizi e restituire centralità all’ospedale di Alghero».

«Negli ultimi mesi si stanno costruendo tassello dopo tassello condizioni nuove per il nostro presidio ospedaliero. L’obiettivo comune è quello di rendere l’Ospedale civile sempre più solido e capace di rispondere ai bisogni di salute di tutto il territorio senza essere costretti a spostamenti. Quando arrivano segnali concreti di rafforzamento dei servizi sanitari è giusto riconoscerli. Continueremo a lavorare perché questo percorso prosegua e perché la sanità del territorio possa crescere ancora».