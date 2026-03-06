Fertilia compie 90 anni: da Roma in arrivo 150mila euro per la borgata degli esuli

Il Governo Meloni sblocca le risorse per le celebrazioni. Il pacchetto diviso tra Ministero e manovra di bilancio. I deputati di FdI: "Luogo simbolo della storia nazionale legato alla vicenda di istriani, fiumani e dalmati".

Alghero – Novant'anni di mattoni, bonifiche e sradicamenti. Fertilia si prepara a spegnere le candeline e lo Stato apre il portafoglio. Per finanziare le celebrazioni della borgata algherese, il Governo ha stanziato un fondo complessivo di 150mila euro. A darne notizia è l'ala parlamentare sarda e nazionale di Fratelli d'Italia, che rivendica la paternità politica dell'operazione.

I due filoni del finanziamento Il tesoretto romano viaggia su due binari paralleli. La fetta più grossa, pari a 100mila euro, è stata sbloccata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'intervento del ministro Andrea Abodi. Servirà a coprire le spese per le iniziative culturali e commemorative legate alla nascita della città di fondazione.

I restanti 50mila euro sono invece il frutto di una mossa parlamentare. Sono stati inseriti nell'ultima manovra di bilancio grazie a un "ordine del giorno" (uno strumento tecnico con cui il Parlamento impegna il Governo a destinare risorse specifiche) presentato dalla senatrice Antonella Zedda. Questa seconda tranche di denaro pubblico ha un vincolo preciso: finanziare le attività museali, la conservazione e la divulgazione della memoria storica locale.

Il peso della storia Fertilia non è una frazione qualunque. Edificata a partire dal 1936 seguendo i rigidi canoni dell'architettura razionalista del regime fascista, la borgata ha cambiato pelle nel dopoguerra. Le sue case, inizialmente pensate per i coloni ferraresi, sono diventate il rifugio per centinaia di esuli italiani in fuga dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia dopo la cessione di quei territori alla Jugoslavia.

Un incrocio di destini e di tragedie del Novecento che i deputati Mauro Rotelli, Francesco Mura e Barbara Polo inquadrano così nella loro nota congiunta: «Il finanziamento complessivo di 150 mila euro stanziato dal Governo Meloni e destinato alle iniziative per i novant’anni dalla fondazione di Fertilia rappresenta un segnale concreto di attenzione verso una comunità che custodisce una storia unica e un patrimonio identitario di grande valore per tutta la Nazione».

I parlamentari ringraziano l'esecutivo per la prima dote finanziaria: «Ringraziamo la Presidenza del Consiglio e il ministro Abodi per lo stanziamento di 100 mila euro, che consentirà di sostenere iniziative culturali e commemorative dedicate alla nascita e alla storia della borgata oltre che alla valorizzazione della sua identità».

«Fertilia non è soltanto parte di Alghero – spiegano Rotelli, Mura e Polo – ma un luogo simbolo della storia nazionale, legato alla vicenda degli esuli istriani, fiumani e dalmati e a una tradizione civica che merita di essere tutelata e valorizzata».